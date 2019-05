Salvini blinda Rixi e rilancia la Flat Tax. Conte frena : «Non mi sento commissariato» : Matteo Salvini forte del 34% delle europee tracima dalla scrivania del Viminale a quella di altri ministeri, e detta l'agenda di governo anche a Tesoro e al presidente del Consiglio. Il...

Giuseppe Conte : “Non mi sento commissariato da Salvini - fa parte del mio governo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Bruxelles per il vertice europeo, assicura di non sentirsi commissariato da Matteo Salvini, neanche dopo il trionfo elettorale della Lega: "commissariato da chi? Salvini ha sempre fatto parte delle forze del mio governo. Perché dovrei sentirmi commissariato?”.

Conte : “Io commissariato da Salvini? No - è sempre stato nel governo. Flat tax? Non abbiamo ancora parlato di manovra” : Non si sente commissariato da Matteo Salvini perché il segretario della Lega “ha sempre fatto parte delle forze del mio governo”. Dice di essersi tenuto lontano dalla campagna per le Europee e quindi lascia ai due partiti che lo sostengono eventuali commenti. E a chi gli chiede qualcosa della Flat tax da 30 miliardi risponde: “Non abbiamo ancora iniziato a discutere della manovra economica”. Il presidente del Consiglio ...

Conte - il retroscena : "Non tiro a campare" : "Andiamo avanti se riusciamo a fare le cose, io non voglio galleggiare": è questo il Conte pensiero secondo un nuovo...

Di Maio : "Non mi dimetto - ho chiesto a Conte subito un vertice di governo | Il contratto non si cambia" : Il leader M5s dopo la sconfitta elettorale: "Non rinunciamo a dire in questo governo le cose con cui non siamo d'accordo, ad arginare cose che non sono nel contratto".

Europee - Di Maio : “Tav? Dossier nelle mani di Conte. Ok ad autonomia se non va a discapito di alcune regioni” : “Per quanto riguarda la Tav, c’è un Dossier che è nelle mani di Conte, che se ne sta occupando da un mese. Sull’autonomia ho sempre detto che va bene purché non vada a discapito di alcune regioni”. A dirlo è il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in conferenza stampa dopo il risultato delle elezioni Europee, che ha visto il Movimento scivolare al 17,1%. I riferimenti a Tav e riforma delle autonomie delle Regioni sono ...

Europee 2019 - Salvini : “Ho sentito Conte - lealtà del Carroccio non è in discussione”. Ora Lega già spinge su Autonomia e Tav : Non far cadere il governo o, per ora, non chiedere nuove poltrone, ma far pesare la vittoria delle Europee sui dossier bloccati. Questo è il piano della Lega il giorno dopo il risultato del 34 per cento che ribalta gli equilibri dentro l’esecutivo. Matteo Salvini, intervenendo in mattinata in conferenza stampa, come prima cosa ha dato garanzie agli alleati: “Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega ...

Salvini assicura tenuta del governo : “Ho sentito Conte - non è in discussione nostra fedeltà. Con M5s superiamo il 50%” : “Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega al contratto e al governo non è mai stata in discussione”. Così Matteo Salvini durante la conferenza stampa indetta la mattina dopo il voto. Il vicepremier si toglie qualche sassolino dalla scarpa e se la prende con chi ha fatto “polemica gratuita” e aggiunge: “Sorrido pensando alle dotte analisi sulla crisi (della lega, ndr) al nord. ...

Chiellini : “Allegri? Potrebbe tornare. Spero che Conte all’Inter non vinca nulla” : In una lunga intervista a Tuttosport, Giorgio Chiellini nega che a remare contro Max Allegri siano stati anche i presunti e più volte ipotizzati malumori dello spogliatoio bianconero. “Non è vero nulla: il rispetto, la stima e l’affetto per Allegri è stato dimostrato da tutti noi nell’ultima settimana all’esterno, perché all’interno, nello spogliatoio, non c’era neanche bisogno” Il difensore juventino ...

Conte ha in serbo una sorpresa : la nuova Inter non giocherà col 3-5-2 : Antonio Conte si appresta a sorprendere tutti in casa Inter con un modulo che soddisfi le caratteristiche dei calciatori attualmente in rosa Antonio Conte, a meno di clamorose sorprese, sarà il prossimo allenatore dell’Inter anche qualora Spalletti dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Gli obiettivi nerrazzurri erano ben altri ad inizio stagione, dunque la società opterà per un cambio alla guida tecnica ...

Governo - Di Maio : «Non escludo che Lega voglia sfiduciare Conte» : «Non escludo che la Lega stia affrontando queste elezioni per sfiduciare Conte, se lo dice Giorgetti allora può essere». Lo ha detto Luigi Di Maio a Porta a Porta, parlando di...