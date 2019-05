Serie A | il pagellone della stagione | i voti di CalcioWeb alle venti squadre

calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Momento di bilanci, di giudizi. Con la2018-2019 diA andata agli archivi ieri, è possibile iniziare ad analizzare ciò che è andato e ciò che non è andato. Chi ha confermato le aspettative, chi è andato oltre, chi ha fallito clamorosamente e chi poteva fare di più.ha così deciso di dilettarsi in pagelloni, Top e Flop 11.A, i migliori: la Top 11 di, Sirigu garanzia Finale al cardiopalma ieri per quanto riguarda la zona Champions e la corsa salvezza. Alla fine l’hanno spuntata Atalanta e Inter, rispettivamente terza e quarta, e il Genoa che condanna alla retrocessione l’Empoli. Ildel 2018-2019diA, ricordando che isono dati in base agli obiettivi stagionali di ciascuna squadra e in relazione a come queste mete siano state o meno raggiunte. Paola ...

CalcioWeb : ?? #SerieA, il #pagellone della stagione 2018-19 i voti di CalcioWeb alle 20 squadre ?? - iltirreno : SPORT: IL PAGELLONE Da 10 e lode la reazione agli insulti sessisti della giovane arbitro. Onore all'Empoli, retroce… - SaxSan2 : ?? La stagione è giunta al termine, ecco i miei voti alle 20 squadre di #SerieA ?? ?? Cosa ne pensate ? Ps Comment… -