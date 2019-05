Il percorso diagnostico in caso di sospetto ipostaturalismo

fondazioneserono

(Di lunedì 27 maggio 2019) La diagnosi di bassa statura è necessaria in presenza di un soggetto con altezza inferiore a 2 deviazioni standard (DS) rispetto all’altezza media per i bambini di uguale sesso ed età in una data popolazione e in presenza di una velocità di crescita inferiore al 25° centile in un arco di almeno 6 mesi. La storia e l’esame fisico dovrebbero includere: anamnesi familiare della crescita e dello sviluppo puberale;valutazione delle condizioni fisiche generali del bambino con ricerca di eventuali segni o sintomi di malattie sistemiche;attento esame fisico con ricerca di eventuali dimorfismi che possano suggerire una patologia cromosomica. Le indagini di laboratorio suggerite per un bambino con bassa statura sono: per i bambini con bassa statura e normale velocità di crescita senza altri sintomi solo una valutazione basale, compresa la determinazione dell’età ossea. Normalizzando la ...

