Il nuovo Parlamento Ue dovrà fare i conti con i deputati leghisti

Come sarà il nuovo Parlamento UE? : I risultati delle elezioni europee 2019 non sono ancora arrivati, ma gli exit poll diffusi alla chiusura dei seggi nei vari Paesi UE hanno permesso di ipotizzare la nuova configurazione del Parlamento Europeo che resterà al potere per i prossimi cinque anni, fino al 2024.Il Partito Popolare Europeo (PPE) si conferma il primo partito con 173 seggi, seguito dall’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici (S&D) con 147 seggi ottenuti. ...

Elezioni europee - nel nuovo Europarlamento Socialisti e Popolari senza maggioranza : La prima proiezione sulla composizione del Parlamento Europeo alla luce degli exit poll e delle proiezioni sulle Elezioni europee presentano uno scenario che era stato previsto nei sondaggi, ma che è assolutamente inedito: il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista Europeo probabilmente non raggiungeranno la maggioranza dei seggi in Europarlamento.

Elezioni europee - la proiezione del nuovo Parlamento Europeo : perché Salvini è l'ago della bilancia : La maggioranza del prossimo Parlamento Europeo dovrà basarsi su equilibri diversi rispetto a quelli che finora hanno retto il dominio del Ppe e del Pse. Le prime proiezioni diffuse da Europe elects, il servizio statistico ufficiale della Commissione europea, parlano chiaro: l'alleanza tra socialisti

In Thailandia si è insediato il nuovo parlamento : Il re della Thailandia, Maha Vajiralongkorn, ha inaugurato oggi il primo parlamento eletto da quando nel 2014 ci fu un colpo di stato militare. Dalle elezioni che si erano tenute a marzo non era uscito un chiaro vincitore e ora il parlamento

Il voto del Parlamento britannico sul nuovo accordo per Brexit sarà posticipato : Il nuovo voto del Parlamento britannico sull’accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea sarà posticipato. Mercoledì il ministro dell’Ambiente Michael Gove aveva detto che il testo dell’accordo sarebbe stato pubblicato nel giro di qualche ore, e poi la prima ministra

Il nuovo presidente ucraino ha già sciolto il Parlamento : L'ex attore comico Volodymyr Zelensky ha annunciato elezioni anticipate nel discorso di inaugurazione: il suo partito in quello attuale non è rappresentato

Theresa May ha detto che si dimetterà se il Parlamento britannico respingerà di nuovo l’accordo su Brexit - dicono i giornali britannici : Secondo diversi giornali britannici, la prima ministra britannica Theresa May ha detto al gruppo politico dei parlamentari Conservatori che si dimetterà se il Parlamento respingerà di nuovo l’accordo su Brexit negoziato negli scorsi mesi dal suo governo. Nei giorni scorsi

Theresa May dice che il Parlamento britannico voterà di nuovo sull’accordo per Brexit all’inizio di giugno : La prima ministra britannica Theresa May ha fatto sapere che all’inizio di giugno, nella settimana che inizierà il 3, ci sarà una nuova votazione del Parlamento sull’accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, a prescindere dall’appoggio o meno del Partito

A GrParlamento si parla del nuovo ospedale di Grosseto : Grosseto " Una puntata speciale di Politica d'annata a Grparlamento. Nella trasmissione condotta da Cristina Gimignani si parlerà della costruzione dell'ospedale Misericordia e della nuova ala. «Quando nel 1974, venne inaugurato l'...

Europee - la proiezione : ecco come sarà formato il nuovo Parlamento Ue : Il sondaggione in vista delle elezioni Europee di fine maggio. Con l'avvicinarsi delle urne, la pubblicazione delle rilevazioni degli orientamenti di voto si stopperanno, per non influenzare fino all'...

Brexit - Hammond : Parlamento di Londra verso un nuovo referendum : Il ministro delle finanze britannico Philip Hammond ha dichiarato che «è molto probabile» che il Parlamento consideri l’ipotesi di un secondo referendum. Il ministro, parlando da Washington al convegno del Fondo monetario internaizonale, ha aggiunto che si aspetta che il governo e l’opposizione laburista trovino un’intesa nell’arco dei «prossimi due mesi»....

Brexit - Parlamento di Londra verso un nuovo referendum : ... un divorzio senza tutele diplomatiche, con ricadute - potenzialmente - disastrose per l'economia del Regno Unito e dei partner europei. I primi round negoziali sono stati definiti «positivi» da ...

