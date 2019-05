I segreti di Luther King | Ossessionato dal sesso Relazioni con 40 donne

ilgiornale

(Di lunedì 27 maggio 2019) Andrea Cuomo L'Fbi svela il lato oscuro del Nobel per la Pace «Fu testimone di uno stupro e non fece nulla» Il suo attivismo non si manifestava soltanto sui palchi in cui conduceva la sua rivoluzione, ma anche nei letti in cui «combatteva» con moltediverse, spesso contemporaneamente. Lui era. Martin. Che il predicatore che nella sua breve ma intensa vita si è battuto per i diritti del suo popolo nero prima di essere ammazzato a 39 anni, in un attentato il 4 aprile del 1968 al motel Lorraine di Memphis, fosse uno sciupafemmine non è una novità. L'uomo che un giorno a Washington ammise mozzando il fiato di chi lo ascoltava di «avere un sogno» («I have a dream») sembrava avere anche quello, di sogno, di farecon il maggior numero dipossibile. Una caratteristica che viene ascritta al lato oscuro di una figura che in molti ambienti cristiani e ...

