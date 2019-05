I carabinieri indagano sul pestaggio dell' arbitro di calcio a Roma

Frosinone - ragazzo trovato morto nel parcheggio multipiano : indagano i carabinieri : trovato un ragazzo morto nel parcheggio multipiano di viale Mazzini a Frosinone. Il giovane, Daniele Arduini, 19 anni di Torrice, sarebbe caduto da una rampa di scale interna: non si sa se spinto o a...

Moncalieri - clochard muore nella sala d’attesa del Pronto soccorso. carabinieri indagano : Il primo maggio era stato notato da alcuni clienti del centro commerciale Il Gigante di La Loggia, in provincia di Torino: sedeva tra i cartoni all’esterno della struttura, sembrava star male. Per questo motivo qualcuno ha chiamato un’ambulanza, che nonostante i suoi continui dinieghi lo ha comunque portato all’ospedale Santa Croce di Moncalieri. Qui l’uomo, che non aveva con sé documenti e che secondo le prime ...

Santone Acquapendente : 24enne sua schiava sessuale?/ Video Iene - carabinieri indagano : Lino, Santone di Acquapendente: 24enne sua schiava sessuale? Dopo la denuncia della madre della ragazza e il servizio de Le Iene, i carabinieri indagano.

Bimbo di due anni trovato morto in strada : è giallo - indagano i carabinieri - ascoltata la madre : È giallo sulla morte di Gabriel, un bambino di poco più di due anni avvenuta nel comune di , in una strada di campagna in località Volla. Il piccolo è stato trovato riverso a terra, ma non è ancora ...

Bimbo di due anni trovato morto in strada - dinamica non chiara : indagano i carabinieri : E' giallo sulla morte di un bambino di poco più di due anni avvenuta nel Comune di Piedimonte San Germano, in una strada di campagna in località Volla. Il piccolo è stato trovato riverso a terra, ma ...

Incendio doloso alla Bakery - indagano i carabinieri : Casalnuovo. Un Incendio nella notte ha interessato i locali di una nota cornetteria del corso Umberto I, a Casalnuovo, la Bakerysweet. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sono state appiccate ...