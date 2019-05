Fca-Renault - ecco la proposta di fusione : nuova società 50 e 50 - nessuna chiusura di stabilimenti : La proposta di fusione di Fca a Renault è ufficiale. La società risultante dalla fusione sarà detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di...

Fca : “Presentata proposta di fusione con Renault”. Nuova società - due soci al 50% e nessuna chiusura di stabilimenti : “Creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo”. Con questo obiettivo, Fca ha annunciato ufficialmente di aver presentato una proposta per una fusione con il gruppo Renault. Nella proposta inviata con una lettera non vincolante al colosso francese, l’ipotesi di ‘matrimonio‘ prevede una Nuova società detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di Groupe Renault, una struttura ...

Fca - accelera il dossier Renault-Nissan. Agnelli primi azionisti : Il dossier Fca-Renault subisce un’improvvisa accellerazione, un'alleanza che, secondo i rumors dell'ultima ora, pare preveda anche uno scambio azionario fra i due gruppi automobilistici e che crea subito i mal di pancia dei sindacati italiani Segui su affaritaliani.it

Fca-Renault - a ore il possibile annuncio : attesa per il cda straordinario dei francesi | Anche Maserati e Alfa Romeo nell'intesa : Se la fusione andrà a buon fine si creerà il colosso numero uno nel settore auto con 15 milioni di veicoli venduti ogni anno

Fca e Renault studiano una fusione alla pari : verso gruppo da 33 miliardi : Si va verso un’aggregazione tra il gruppo italo-statunitense e il colosso franco nipponico. Una capitalizzazione finanziaria da 33 miliardi di euro per affrontare il salto all’elettrico, i maggiori controlli sulle emissioni e gli investimenti tecnologici verso la guida autonoma. I sindacati: «Dall’alleanza anche rischi»...