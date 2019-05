TelevideoRai101 : Di Maio: presa bella lezione,non mollo - nswe2001 : RT @luigimonfredi: di maio: 'penalizzati dall'affluenza'. dare la colpa agli elettori conferma sempre la bontà della batosta presa. roba v… - luigimonfredi : di maio: 'penalizzati dall'affluenza'. dare la colpa agli elettori conferma sempre la bontà della batosta presa. roba vecchia -

"Per noi le elezioni sono andate male, da queste elezioni europee prendiamo una grande, impariamo e non molliamo. Come forza politica, M5S sta correndo una maratona non i 100 metri" E' il primo commento del vicepremier e leader M5S Di, in conferenza stampa al Mise dopo le Europee. Diringrazia anche chi non ha votato M5S perché, dice, "da loro prendiamo una". E fa i complimenti "a Lega e Pd". Poi spiega di aver chiesto a Conte di "convocare il prima possibile un vertice di governo".(Di lunedì 27 maggio 2019)