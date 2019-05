Di Maio | “i nostri elettori si sono astenuti”

lineapress

(Di lunedì 27 maggio 2019) Una netta sconfitta elettorale che viene giustificata con l’astensione della parte forte dell’elettorato. Questa l’analisi di Luigi Di. L’astensione della gente del M5S come principale causa del fondo elettorale. La gente attende risposte per questo non si è recata alle urne. In una intervista a “Il Corriere della Sera” analizza in questi termini il risultato delle elezioni europee: “Prendo atto che la nostra gente si e’ astenuta e attende risposte, e noi queste risposte gliele vogliamo dare. Non e’ la prima volta che attraversiamo un momento di difficolta’, sapremo uscirne come sempre” La consolazione è quello di essere ancora l’ago della bilancia del governo. Importante, però, sarà tornare ad ascoltare chi ha deciso di tornare di restare a casa: i delusi dalle promesse non mantenute ...

