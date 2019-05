De Mita rieletto a 91 anni |  il figlio di Maroni vince col Pd Eletto un sindaco

Amministrative 2019 - De Mita rieletto sindaco di Nusco a 91 anni : “Io in campo per combattere contro la la stupidità” : Rieccolo. Ciriaco De Mita è stato rieletto sindaco di Nusco, in provincia di Avellino. A 91 anni, dunque, l’ex presidente del consiglio viene rieletto primo cittadino del borgo irpino dove è nato il 2 febbraio del 1928 e dove ha sempre mantenuto la residenza. Aveva deciso di ricandidarsi soltanto negli ultimi giorni utili, quando annunciò di averci ripensato per “combattere contro la stupidità“. E’ riuscito nell’impresa ...