Boxe | Joshua vs Ruiz Jr a New York | domenica 2 giugno in streaming su DAZN alle 2 | 30

Boxe - Deontay Wilder indemoniato : Breazeale ko in 2’17”! Campione del Mondo WBC dei pesi massimi - ora la sfida con Joshua? : Deontay Wilder si è letteralmente scatenato contro il malcapitato Dominic Breazeale e lo ha mandato al tappeto nel corso del primo round! Lo statunitense si è confermato Campione del Mondo WBC dei pesi massimi chiudendo l’incontro in appena 2’17”: tanto è bastato al 33enne per liquidare il connazionale che poco ha potuto contro il gigante di Tuscaloosa. Il ribattezzo The Bronze Bomber, alla nona difesa del titolo (ora vanta un ...

Boxe : Andy Ruiz Jr. sfiderà Anthony Joshua a New York per il titolo mondiale : Dopo la squalifica di Jarrell Miller (6 mesi) è stato finalmente scelto il nuovo avversario che affronterà Anthony Joshua al Madison Square Garden di New York. Secondo quanto riporta Marca, sarà il californiano Andy Ruiz Jr. ad affrontare il britannico in quello che sarà il primo match “americano” per il detentore dei titoli mondiali IBF, WBA, WBO e IBO. È la seconda possibilità per il titolo mondiale per Ruiz, sconfitto da Joseph ...

Boxe - Jarrel Miller positivo a un test antidoping : a rischio il big match con Anthony Joshua! : Jarrell Miller è stata trovato positivo a un controllo antidoping svolto lo scorso 20 marzo, nel campione sarebbe stato trovato il GW1516: si tratta di una sostanza illegale utilizzata per perdere peso, il pugile britannico ne avrebbe fatto uso in avvicinamento alla super sfida contro Anthony Joshua valida per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Il prossimo 1° giugno, infatti, l’inglese sarebbe dovuto salire sul ring del ...