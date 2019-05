WWE ultime notizie | curiosità e aggiornamenti da RAW | Smackdown ed NXT | a Super Show-Down

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) FIRST TIME EVER – Il terzo pay pay view in terra araba si sta avvicinando. Il 7 giugno allo stadio Internazionale di Jeddah andrà in scenacon una card come al solito ricca di main eventer. I match già annunciati sono tutti a 5 stelle ma è ovvio che l’attesa è tutta per Undertaker contro Goldberg, match mai svolto nella storia della WWE e che attrae grandissimo interesse mediatico. Se i due avranno nelle corde 10/15 minuti ad alti livelli allora potremo aspettarci davvero di tutto. La card prevede anche un Triple H-Orton old school, un big men match fra Lashley e Strowman e Reigns contro Shane McMahon (con i due che si sono già incrociati nellepuntate televisive). Ma non solo: Balor metterà in palio il titolo universale contro Andrade, Kofi quello WWE contro Ziggler che lo ha attaccato recentemente a SDL e molto probabilmente anche se non ancora ...

