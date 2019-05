Gaetano Curreri | il cantante degli Stadio cade sul palco | concerto interrotto | “è stata

ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2019) Il, è caduto suldurante la data di avvio del nuovo tour, a Castelraimondo, nel Maceratese. Ilè stato subitoe il musicista è stato subito soccorso dai volontari della croce rossa di Camerino e da un medico presente in sala. Trasportato in ospedale,è stato ricoverato ma ha voluto mandare videomessaggio su Facebook dal letto d’ospedale per rassicurare i fan: “E’una brutta caduta, capita”, ha detto aggiungendo “ci vediamo presto ai prossimi concerti”. L’incidente è avvenuto intorno alle 23, quando ildi debutto dello “Mobile – Live 4.0 Tour” stava per terminare. Ballando con le stelle, Elisa Isoardi si scatena in pista con un charleston sexy e bacia (due volte) Samuel Peron “Sto leggendo i vostri messaggi ...

