Ferrari | secondo posto di Vettel e amarezza per Leclerc

F1 - Hamilton trionfa al Gp di Spagna - Bottas secondo e Ferrari quarta e quinta. Mercedes - quinta doppietta in 5 gare : Ancora Mercedes, ancora una doppietta, la quinta consecutiva. Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Spagna, seguito dal compagno di scuderia, Valtteri Bottas, e i due fanno registrare un record assoluto nella competizione, visto che mai nessuna coppia di piloti era salita sul primo e secondo gradino del podio in tutte le prime cinque gare della stagione. Terzo Max Verstappen con la Red Bull, mentre le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc ...

VIDEO Sebastian Vettel-Valtteri Bottas - confronto nel terzo settore del GP Spagna : la Mercedes rifila mezzo secondo alla Ferrari! : La Ferrari è in grandissima difficoltà nel terzo settore del circuito di Barcellona, al Montmelò le Rosse pagano più di mezzo secondo di distacco dalla Mercedes soltanto nell’intermedio conclusivo e questo ha fatto la differenza nelle qualifiche del GP Spagna: Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno soppiantato Sebastian Vettel e Charles Leclerc, prima fila per le Frecce d’Argento con un vantaggio imbarazzante sulle Rosse. Guardiamo ...

F1 - novità per la Ferrari : a Barcellona ci sarà il secondo motore - obiettivo tornare al top : L’obiettivo è quello di riuscire finalmente a cambiare passo, dopo un inizio tutt’altro che positivo: la Ferrari ha deciso di portare il nuovo motore per il GP di Spagna in quel di Barcellona. La notizia era nell’aria, ora è praticamente arrivata l’ufficialità: c’è bisogno di riuscire a ridurre il gap rispetto alla Mercedes, che sembra essere già in fuga con Bottas ed Hamilton nel Mondiale di Formula 1. Oltre alla ...

Gp Azerbaijan - le Ferrari volano nella terza sessione di libere : primo Leclerc - secondo Vettel : Ferrari davanti a tutti nella terza sessione di prove libere del Gp dell' Azerbaijan che si corre sul circuito cittadino di Baku . Il più veloce è stato Charles Leclerc , 1'41'604, alle sue spalle la ...

Primo Leclerc - secondo Vettel : Ferrari vola a Baku. La Mercedes stavolta deve inseguire : 'Il campionato è più combattuto di quanto non dica la classifica', ripete Toto Wolff, il team principal dei cinque volte campioni del mondo. E anche a Baku se ne vedranno delle belle. Seconda ...

Ferrari - Gp di Cina : Vettel veloce ma secondo dietro Bottas. Leclerc - un brutto imprevisto : Il finlandese Valtteri Bottas davanti a tutti, Ferrari veloce ma ancora con problemi di affidabilità. La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Cina di Formula 1, sul circuito di Shanghai, ha visto il pilota della Mercedes segnare il miglior tempo nella sessione pomeridiana con 1'33"330.

Vettel secondo e soddisfatto : "La mia Ferrari ha tanto da dare" : La Ferrari si gode un Sebastian Vettel ritrovato dopo le esitazioni del Bahrein. Miglior tempo nella prima sessione di prove libere, secondo a un nulla, 27 millesimi, da Bottas nella seconda e la ...

Formula 1 – Il Gp di Cina secondo Wolff - il boss Mercedes teme le Ferrari : “già in Bahrain loro più veloci” : Le dichiarazioni di Toto Wolff in vista del Gp di Cina, il team principal della Mercedes parla della sfida con la Ferrari In vista del terzo appuntamento del campionato mondiale di Formula 1, Toto Wolff ha palesato le sue sensazioni sul Gp di Cina. A Shanghai, la Mercedes potrà affrontare la gara da leader, ciò nonostante l’austriaco palesa i suoi timori nei confronti della velocità delle Ferrari. “Potrebbe che siamo in una ...

Grande esordio per Schumy junior - è suo il secondo tempo su una Ferrari : Prima volta per Schumi Jr: 'Mi sono sentito a casa' 'Mi sono divertito un mondo oggi! In garage mi sono sentito come a casa fin dal primo momento visto che ero circondato da molte persone che mi ...

F1 - Schumacher jr debutta nei test ed è subito secondo con la Ferrari : Torna uno Schumacher sulla Ferrari ed è subito veloce come papà. Mick, 20 anni, ha debuttato al volante della Rossa nella prima giornata di test in Bahrein. In pista con i big della F1, ha chiuso con il secondo miglior tempo a meno di 6 decimi dalla Red Bull di Max Verstappen e oltre un secondo davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, 6° (i due, pe...

Ferrari - Elkann : 'Nessuno ricorda chi arriva secondo' : "Sul fronte sportivo, la Scuderia Ferrari ha vissuto l'anno migliore degli ultimi dieci anni, anche se purtroppo non è stato sufficiente a vincere il campionato. Il fondatore Enzo Ferrari era stato ...

Ferrari - Elkann : nessuno si ricorda di chi arriva secondo : Roma, 1 apr., askanews, - Per la scuderia Ferrari il 2018 è stato l'anno migliore dell'ultima decade, ma 'nessuno si ricorda di chi arriva secondo'. Il presidente John Elkann lo sottolinea, citando il ...

Formula 1 - sorprendente retroscena in casa Ferrari : Leclerc avrebbe potuto chiudere secondo ma…” : secondo quanto filtrato dal box della Ferrari, Leclerc avrebbe potuto alzare il ritmo per difendere il secondo posto ma sarebbe andato incontro ad un grave inconveniente Una giornata da dimenticare per la Ferrari, costretta ad assistere alla solita doppietta Mercedes per colpa di un guaio che ha obbligato Charles Leclerc al 45° giro del Gp del Bahrain. photo4/Lapresse Una perdita di potenza alla power unit della SF90 del monegasco, giunto ...

Ferrari show in Bahrain : pole di Leclerc - Vettel secondo : Prima pole position della carriera in F1 per Charles Leclerc, che in Bahrain ha portato la sua Ferrari davanti a tutti nel suo secondo GP con la Rossa. Il monegasco ha firmato il tempo...