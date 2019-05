Elezioni | exit poll | la Lega primo partito al 30% Pd davanti al M5S 

Elezioni europee - exit poll Regno Unito : Brexit Party di Nigel Farage oltre il 30% : Sulla base del 10% delle schede scrutinate, Nigel Farage sarebbe al 32%, con un netto distacco sui Liberaldemocratici, che raggiungono il 20,1%. Terzi i laburisti con il 16,2% e quarti i Verdi, che raggiungono l'11,4% dei consensi. Calo di consensi per il partito Conservatore, penultimo al 7,6% prima di Ukip.Continua a leggere

Elezioni - exit poll : Lega primo partito al 27-31%. Pd con il 20 - 5-24 - 5 davanti al M5S con il 18-22 : La Lega prima forza politica del Paese, Pd davanti al Movimento 5 Stelle. Secondo gli exit poll Opinio per la Rai il partito di Salvini conquista il 27-31% dei voti. Per il partito democratico 20,5-24,5% sopra ai 5 Stelle scesi al 18-22. Forza Italia si ferma all’8-12%, Fratelli d’Italia al 5-7, +Europa tra il 2,5 e il 4,5. I primi risultati delle ...

Elezioni - exit poll : la Lega primo partito al 27-31%. Pd con il 20 - 5-24 - 5 davanti al M5S con il 18-22 : La Lega primo partito, il Pd supera il Movimento 5 Stelle. Secondo gli exit poll Opinio per la Rai il partito di Salvini conquista il 27-31% dei voti. Per il Pd il 20,5-24,5% davanti ai 5 Stelle scesi al 18-22. Forza Italia si ferma all’8-12 %, Fratelli d’Italia al 5-7, +Europa tra il 2,5 e il 4,5. I primi risultati delle Elezioni Europee fotografa...

Elezioni amministrative 2019 - gli exit poll e i risultati : in Piemonte Cirio al 45-49% - Chiamparino 36 - 5-40 - 5% - M5s 12-16% : Il centrodestra si avvia a conquistare anche il Piemonte e assumere il controllo di tutte le Regioni del Nord. I risultati veri, quelli dello spoglio, saranno noti soltanto domani pomeriggio, alle 14, quando verranno aperte le urne, ma in base al primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato a governatore Alberto Cirio è in testa con una forchetta del 45-49%. Il centrosinistra ha affidato la resistenza al presidente della ...

Elezioni - exit poll : Lega primo partito con il 27-31%. Pd con il 21-25 davanti ai 5Stelle scesi al 18-22 : La Lega primo partito, con il 27-31% dei voti. Pd con il 21-25% davanti al Movimento 5 Stelle, sceso al 18-22. Forza Italia all’8-12 %, Fratelli d’Italia al 5-7, +Europa tra il 2,5 e il 4,5. Gli exit poll dei risultati delle Elezioni Europee fotografano un scenario italiano profondamente cambiato rispetto alle politiche di un anno fa, con i Pentast...

Elezioni europee - exit poll : Lega 27-31% - Pd 21-25% - M5s 18-22% : La Lega tra il 27 e il 31%, Pd tra il 21 e il 25% e il Movimento 5 stelle tra il 18 e il 22%. Sono questi i primi exit poll della Rai curati dal Consorzio Opinio Italiasui risultati italiani delle Elezioni europee. Quindi il partito di Matteo Salvini si attesterebbe come previsto al primo posto, mentre ci sarebbe il sorpasso del partito di Nicola Zingaretti ai danni del vicepremier Luigi Di Maio.Forza Italia è data con una forchetta ...