Elezioni europee | exit poll Germania | Merkel in testa | boom dei Verdi

Elezioni europee - prime proiezioni in Francia : le Pen davanti a Macron : Le Elezioni europee in Francia sono terminate, e iniziano ad arrivare le prime proiezioni ed exit poll sul voto, con il Rassemblement National di Marine Le Pen di poco sopra la lista di Emmanuel Macron. Boom di affluenza: alle 17 aveva già votato più del 40% degli aventi diritto. Tutte le news su proiezioni, exit poll e risultati in Francia.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 in Italia : alle 19 affluenza al 43 - 84% : Aggiornamento ore 20 - I dati relativi all'affluenza delle ore 19 in Italia ci rivelano che a poche ore dalla chiusura dei seggi si è recato a votare il 43,84% degli aventi diritto, in aumento di oltre un punto percentuale rispetto alla precedenti Elezioni (42,14%) alla stessa ora.La percentuale più alta si è registrata in Emilia Romagna, dove l'affluenza ha toccato quota 55,17%. In fondo all'elenco c'è invece la Sicilia, dove ...

Elezioni europee 2019 : exit poll e instant poll : Gli exit poll per le Elezioni Europee diffonderanno i dati raccolti all'esterno dei seggi elettorali nel corso delle operazioni di voto. Gli instant poll sono dei sondaggi realizzati invece nel corso della giornata elettorale. Ecco dove seguirli alla chiusura dei seggi della consultazione elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 : affluenza ore 19 - percentuale e confronto col 2014 : Elezioni europee 2019: affluenza ore 19, percentuale e confronto col 2014 Cresce, anche se timidamente, l’affluenza alle urne per le Elezioni europee. Secondo i dati diffusi dal Viminale, l’affluenza definitiva alle ore 19 è del 43,84%. Le Regioni del Centro si confermano le più virtuose. Superano infatti la soglia del 50% la Toscana (53,47%), l’Umbria (54,36%) e l’Emilia Romagna (55,17%). Ma non solo. Anche in ...

Elezioni europee 2019 : risultati e indiscrezioni ore 21. Pd supera M5S? : Elezioni europee 2019: risultati e indiscrezioni ore 21. Pd supera M5S? Elezioni europee 2019: sino alle ore 23 urne aperte e operazioni elettorali in corso dalle ore 7. Da 15 giorni e sino a che non saranno chiusi i seggi è in vigore il divieto di pubblicazione di qualsiasi rilevazione sulla volontà degli elettori. Elezioni europee 2019, aspettative sul voto Nel pieno rispetto della normativa l’unico elemento di cui è possibile ...

Elezioni europee - exit poll in Ungheria : il trionfo sovranista di Viktor Orban - la sinistra ridotta a pezzi : In Ungheria secondo i primi exit poll il partito di Viktor Orban, il Fidesz, si è imposto nettamente come prima forza raccogliendo il 55% dei voti. Stando ai dati pubblicati da Europe Elects, anche la destra di Jobbik ha di che festeggiare, visto che ha ottenuto un risultato superiore alle aspettati

Elezioni europee : infarto al seggio - 54enne muore subito dopo il voto : Un uomo di 54 anni e’ stato colto da infarto ed e’ morto subito dopo il voto in un seggio a Carmignano di Brenta (Padova). La tragedia e’ avvenuta nella scuola “De Amicis”. L’uomo si e’ accasciato al suolo mentre ritirava i documenti dopo aver messo la scheda nell’urna. I presenti, tra cui il maresciallo dei carabinieri e il presidente del seggio hanno tentato di rianimarlo in attesa ...

Elezioni europee - Le Pen supera Macron : ha vinto il popolo - sciogliere il Parlamento : Marine Le Pen supera Macron alle Elezioni europee 2019 e chiede «lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale» e la modifica del sistema elettorale in senso...

I risultati delle Elezioni europee in Finlandia - dove lo spoglio è già quasi concluso : Stanno arrivando i risultati delle elezioni europee dalla Finlandia, che a differenza degli altri paesi europei non aspetterà che siano chiusi tutti i seggi alle 23 prima di pubblicarli. Dai risultati sembra che il principale partito di centrodestra, la Coalizione

Elezioni europee - la soffiata di Barbara Palombelli : "Attenti al dato del Piemonte" : "Sarà molto importante il risultato del Piemonte. Da 300 anni la storia d’Italia inizia da lì". Barbara Palombelli dà la sua lettura alle Elezioni di oggi in cui gli italiani sono chiamati alle urne sia per scegliere i rappresentanti locali che quelli europei. In Piemonte si volta per l'elezione de

Elezioni europee 2019 : risultati - exit poll e proiezioni in tempo reale : Lo spoglio, i commenti, le analisi, le polemiche e gli spiegoni: segui con noi questo appuntamento elettorale

I risultati delle Elezioni europee : Stanno arrivando exit poll e proiezioni da diversi paesi, in Italia si vota fino alle 23: poi inizierà lo spoglio dei voti

Affluenza Elezioni europee 2019 ore 19 : la mappa per regione : Affluenza elezioni europee 2019 ore 19: mappa per regione. Disertano le Isole Mancano meno di tre ore alla chiusura dei seggi. Tra le 12 e le 19 sembra che ci sia stato un incremento tendenziale dell’Affluenza. Alle sette di sera ha votato il 43,85% del censo elettorale, in aumento di più di un punto percentuale rispetto al parziale di 5 anni fa della stessa ora (42,15%). Vediamo – come per l’Affluenza delle 12 -, le ...

Elezioni europee - quando e dove arriveranno gli exit poll e i risultati ufficiali : A partire dalle 23, alla chiusura dei seggi, anche in Italia verranno diffusi i primi risultati delle Elezioni europee. A partire dagli exit poll che, per alcune trasmissioni, saranno in realtà instant poll. Non mancherà l’appuntamento con l’ormai consueta Maratona Mentana, che inizierà alle 22.35 e proseguirà su La7 per tutta la notte. Non solo, perché in mattinata continueranno le trasmissioni dedicate alle Elezioni. La7 ricorrerà agli instant ...