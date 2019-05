Calendario NBA Finals | Golden State Warriors-Toronto Raptors | come vederle in tv e

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019)contro: è una sfida inedita quella che vedremo alle NBAin questo 2019 già ricchissimo di contenuti. Steph Curry, Klay Thompson e i loro compagni vanno a caccia del quarto titolo nelle ultime cinquecontro la prima avversaria diversa dai Cleveland Cavaliers, che di quei quattro confronti precedenti ha portato a casa solo quello del 2016. I, sotto la spinta di Kawhi Leonard, fanno la storia: sono la prima franchigia canadese ad approdare alle, e anche la prima non americana a riuscirci in senso assoluto. Questo offre un sapore tutto particolare all’ultimo atto del massimo campionato professionistico americano, che mai si era vissuto prima. Partono senza dubbio favoriti i Campioni in carica, ma se c’è una cosa che tutti hanno imparato in stagione regolare è nei playoff, è: mai sottovalutare i. Le NBA ...

