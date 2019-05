Anche a Montecarlo vince Hamilton | Vettel secondo per una penalità

Formula 1 - nuovo omaggio della Mercedes per Lauda : sulle W10 a Montecarlo spunta Anche… l’halo rosso [FOTO] : La scuderia campione del mondo ha deciso di colorare di rosso l’halo delle proprie monoposto a Montecarlo in omaggio a Niki Lauda Non solo la scritta ‘Danke Niki‘ sul musetto e la stella rossa sul cofano motore, la Mercedes ha deciso di fare un altro omaggio a Niki Lauda, scomparso nella notte tra lunedì e martedì in Svizzera. Il team di cui l’austriaco era presidente non esecutivo ha deciso di dipingere di rosso ...

Tennis - torneo di Montecarlo : Fognini vince il primo set 6-3. L'azzurro avanti Anche nel secondo : 4-2 : Fabio Fognini ha vinto il primo set contro il serbo Dusan Lajovic nella finale del torneo Master 1000 di Montecarlo: 6-3 per L'azzurro. Nel secondo set, 3-2 per Fognini che, strappato il servizio al ...

Fognini batte Anche il n.2 Nadal È in finale sulla terra di Montecarlo : Dopo il n.3 del mondo, Zverev,, eliminato anche il n.2 Nadal. Oggi in finale contro il serbo Dusan Lajovic, non esistono precedenti, , numero 48 del ranking che ha battuto in semifinale Medvedev ...

LIVE Sonego-Norrie - Masters 1000 Montecarlo 2019 in DIRETTA : 6-2 - 3-1 - Sonego conferma il break Anche nel secondo set! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Cameron Norrie, sfida valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2019. Una partita importantissima per la carriera del tennista piemontese, che ha l’occasione di centrare per la prima volta in carriera i quarti in un 1000. Sonego, finora, è stato protagonista di uno straordinario torneo. Dopo aver superato le qualificazioni, l’attuale numero 96 del mondo ...

Tennis - Montecarlo : Anche Fognini agli ottavi : Montecarlo, Principato di Monaco, - Dopo Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, anche Fabio Fognini raggiunge gli ottavi del " Rolex Monte-Carlo Masters ", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi ...

Tennis - Anche Fognini agli ottavi di Montecarlo : Montecarlo, Principato di Monaco, - Dopo Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, anche Fabio Fognini raggiunge gli ottavi del " Rolex Monte-Carlo Masters ", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi ...

Tennis - Masters Montecarlo : Sonego agli ottavi - battuto Khachanov. Avanti Anche Cecchinato : Il croato, numero 11 del mondo e settima testa di serie del tabellone, ha ceduto in tre set all'argentino Guido Pella, numero 35 Atp, con il punteggio di 6-3 5-7 6-1. Ritiro per il francese Jo-...

Tennis : Rolex Montecarlo master 1000 - Anche Cecchinato agli ottavi : Ma che bella Italia al master 1000 di Montecarlo, dopo la vittoria da applausi di Lorenzo Sonego, e la prova positiva di Fognini, anche Marco Cecchinato approda agli ottavi dopo aver vinto contro il ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : esordio per Novak Djokovic - in campo Anche Cecchinato e Sonego : Si completano i match di primo turno e cominciano quelli del secondo al Masters 1000 di Montecarlo. Fabio Fognini, dopo la sofferta vittoria contro il russo Andrey Rublev, attende di conoscere il suo prossimo avversario, che uscirà fuori dal match tra il francese Gilles Simon e il giovane australiano Alexei Popyrin. Se Fognini aspetta, non lo fanno Marco Cecchinato e Lorenzo Sonego, che entrambi tornano in campo quest’oggi. Il siciliano ...