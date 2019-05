Verissimo | Ignazio Moser rivela | “Cecilia non vuole un figlio da me…”

lanostratv

(Di sabato 25 maggio 2019) Cecilia Rodriguez a: lazione del suo fidanzatoE’ da poco iniziata una nuova puntata di. E Silvia Toffanin, dopo aver intervistato Renga, ha chiamato in studioe Cecilia Rodriguez. I due, infatti, sono tornati dalla Toffanin per fare il punto della situazione sulla loro storia d’amore. A quel punto la Toffanin ha mandato in onda alcune foto dei due insieme per mostrare al pubblico quanto il loro amore sia autentico. Ma dopo questo momentoha fatto una clamorosazione che ha lasciato tutti di stucco. Cosa ha confessato? Il giovane ragazzo ha dichiarato: “Io vorrei fare un bambino, ma lei non…” Una confessione che ha messo in imbarazzo Cecilia, la quale adalla Toffanin ha così spiegato questa affermazione fatta poco fa dal suo fidanzato: “Siamo ancora giovani e non amo ...

ximwonderstruck : RT @Iperborea_: Ignazio Moser: Matrimonio? Ti invitiamo, quando sarà. Toffanin: NO NO, PER UN PO' NON NE VOGLIO PIÙ SAPERE DI MATRIMONI.… - tuseivitaearia : RT @DovicaLu: Ed è il momento di un ospite attesissimo.. Francesco Rengaaa E adesso il momento del VERO OSPITE.. Cecilia e Ignazio Me: #ve… - crowenfeels_ : RT @Iperborea_: Ignazio Moser: Matrimonio? Ti invitiamo, quando sarà. Toffanin: NO NO, PER UN PO' NON NE VOGLIO PIÙ SAPERE DI MATRIMONI.… -