Ti faccio il muso a sangue La maestra pesta i bambini

ilgiornale

(Di sabato 25 maggio 2019) Federico Garau La denuncia dei genitori ha spinto il preside a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. L'insegnante, incastrata dai filmati registrati dalle videocamere installate dai carabinieri, è finita in manette Arriva da Lamezia Terme (Catanzaro) la notizia dell'ennesimo caso di maltrattamenti su minori avvenuti fra le mura di un edificio scolastico. A finire indagata unadelle elementari, che in più di un'occasione non avrebbe esitato ad insultare ed a percuotere i suoi giovani alunni. I piccoli, dai 5 ai 7 anni di età, avrebbero a lungo subito le violenze commesse nei loro confronti dall'insegnante, fino a quando qualcuno non si è deciso a raccontare. Confidandosi con i genitori, ihanno parlato delle botte, delle minacce e degli insulti dei quali venivano fatti oggetto durante le ore di lezione, ed è così scattato l'allarme. I papà e le ...

matteosalvinimi : Basta con queste odiose violenze. Grazie alla Lega presto telecamere in asili e case di riposo, per difendere bimbi… - flammys : RT @matteosalvinimi: Basta con queste odiose violenze. Grazie alla Lega presto telecamere in asili e case di riposo, per difendere bimbi, a… - robrthz : RT @matteosalvinimi: Basta con queste odiose violenze. Grazie alla Lega presto telecamere in asili e case di riposo, per difendere bimbi, a… -