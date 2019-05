M5s ha tradito le nostre speranze Il pentimento dei vip che non voteranno

huffingtonpost

(Di sabato 25 maggio 2019) Attori, intellettuali, cantanti. Erano in tanti ad aver fatto il proprio endorsement per il Moviemento 5 Stelle. Ma oggi in molti hanno iniziato a manifestare il proprio. Si legge sulla Stampa: In questi giorni se n’è accorta bene Fiorella Mannoia, cantautrice, di sinistra, che nel 2013 spiegava: «I 5 stelle sono davvero in gamba, hanno tutti contro. Io sono di sinistra, per questo non voto Pd». (...) Acqua passata, adesso la Mannoia ha concesso l’uso di una sua canzone al leader democratico Nicola Zingaretti ed è una dei tanti intellettuali - tra i quali appunti diversi altri «pentiti» - che hanno firmato un appello di voto in favore della Sinistra, il partito di Nicola Fratoianni”Ma non è la sola, si legge ancora sulla Stampa:Nello stesso appello firmato da lei compaiono anche lo storico Aldo Giannuli, ...

