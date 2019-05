Fallita la Shernon Holding | gestiva i punti vendita di Mercatone Uno | storico sponsor

oasport

(Di sabato 25 maggio 2019), la società chediUno, è stata dichiarata. A comunicarlo è stata la la Filcams-Cgil di Reggio Emilia. Sono già partite le proteste dei lavoratori (circa 1800 dipendenti in tutta Italia) che sono venuti a conoscenza del fallimento soltanto nella notte e tramite Facebook come ha spiegato Luca Chierici, segretario della Filcams di Reggio Emilia. La società era diventata famosa a fine anni ’90 perchéizzava lo squadrone di Marco Pantani.aveva acquisito i 55meno di un anno fa e circa un mese fa aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo. A commentare la notizia anche Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del lavoro, alla vigilia delle tornata elettorale. “Da ministro del lavoro non posso che essere preoccupato per la notizia della chiusura dei...

