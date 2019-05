optimaitalia

(Di sabato 25 maggio 2019) Sta iniziando in queste ore la diffusione su larga scala dell'aggiornamento di maggio dedicato ai possessori di unS10. Si tratta di unache non si limiterà a portareil solo discorso riguardante la sicurezza del top di gamma 2019, ma che al contrario si rivelerà utilissima per tutti coloro che sono ansiosi di toccare con mano miglioramenti sul fronte fotocamera. In sostanza, si darà continuità a quanto vi abbiamo riportato poco più di un mese fa sul nostro magazine, quando abbiamo annunciato l'esordio ufficiale dellaa bordo del device.Ottima notizia quella, senza ombra di dubbio, ma per completezza d'informazione nei giorni successivi abbiamo anche fatto presente che la nuova Night Mode ottimizzata sulS10 presentasse non poche mancanze. Sia in termini di funzionalità, sia dal punto di vista qualitativo degli scatti. Per ...

GioPao9 : Evidenti passi in avanti per il #SamsungGalaxyS10 con la modalità notturna tramite patch di maggio - OptiMagazine : Evidenti passi in avanti per il Samsung Galaxy S10 con la modalità notturna tramite patch di maggio… - MarcoSimoni4 : @dydsix @Lucainter6 Se passi a 3 dietro senza mai aver provato nulla,lasciando D’Ambrosio alla mercé di 2 giocatori… -