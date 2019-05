Europee | M5s chiude la campagna a Roma Ma nel momento clou in piazza non c’è il pienone

Vittorio Feltri - Salvini contro Di Maio. La verità sulle Europee : sono un referendum tra Lega e M5s : Si vota tra due giorni per le europee e ho l' impressione che la stragrande maggioranza degli elettori non sappia a quale scopo. Ignora anche a cosa servano un Parlamento a Bruxelles e qualcosa del genere a Strasburgo, dove si svolgono attività misteriose, si prendono decisioni stravaganti in vari c

Europee - Zingaretti : “Chi vota Di Maio e M5s vuole Salvini ministro dell’Interno. Noi rappresentiamo grande novità” : “Chi vota Di Maio e M5s vuole avere ancora Salvini come ministro dell’Interno”. Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha scelto Milano per chiudere la campagna elettorale per le Europee. In piazza Sempione, il leader dem attacca il governo M5s-Lega: “Salvini in 11 mesi ha iniziato a distruggere l’Italia”. L'articolo Europee, Zingaretti: “Chi vota Di Maio e M5s vuole Salvini ministro dell’Interno. Noi ...

Europee e cambiamenti climatici - ecco le proposte dei partiti : M5s e Pd puntano a ridurre emissioni - la Lega “nega urgenza” : Paragrafi scarni, indicazioni generiche, pochi numeri, nessuna previsione di strumenti, anche finanziari, su come raggiungere gli obiettivi proposti: così si presentano i programmi dei partiti politici – soprattutto quelli della destra, Lega in testa – per le elezioni Europee alla voce “ambiente”, con particolare riferimento al cambiamento climatico. Eppure, secondo un recente studio condotto da Ipsos per l’European Climate foundation, 4 ...

Europee - Di Maio : “Dopo il voto non cambia nulla. Il M5s ha la maggioranza in Parlamento e al governo. Così rimarrà” : Niente rimpasto dopo il voto. Lo ha detto due giorni fa Giancarlo Giorgetti, lo ribadisce oggi Luigi Di Maio. “Non ho mai capito perché le elezioni Europee dovrebbero cambiare il Parlamento italiano. M5S ha il 36% del Parlamento italiano, ha la maggioranza assoluta in Consiglio dei ministri e Così rimarrà, io non intenzione di parlare di poltrone da lunedì ma di chiedere abbassamento delle tasse per le imprese e per le famiglie, salario ...

L'Aria che tira - Augusto Minzolini snocciola i dati di Lega - M5s e Pd : a quanto li danno per le Europee : "La Lega di Matteo Salvini andrà sotto il 30 per cento, i Cinque Stelle riusciranno a recuperare, il Pd sarà al 20 per cento o sotto". Augusto Minzolini, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, su La7, fa la sua personalissima previsione elettorale: "Si è creato un meccanismo perverso: ci sono st

Europee - l’appello per La Sinistra dei 5 stelle delusi : “Soluzione per alleanza M5s-Pd. No al governo con la Lega” : Hanno sostenuto il Movimento 5 stelle pubblicamente. Ma sono rimasti delusi dal governo con la Lega. E adesso lanciano un appello: alle Europee gli elettori grillini delusi votino per La Sinistra. È un vero e proprio invito al voto quello di Aldo Giannuli, politologo e storico, Domenico De Masi, sociologo del lavoro, e Ivano Marescotti, attore e regista teatrale. I tre ormai ex sostenitori de 5 stelle hanno scritto una dichiarazione pubblica per ...

Programma M5S elezioni Europee 2019 : i 6 punti presentati : Programma M5S elezioni europee 2019: i 6 punti presentati Il MoVimento 5 Stelle è una forza politica relativamente giovane. L’Europa, o meglio la relazione tra il nostro Paese e le istituzioni europee, ha rappresentato un argomento talvolta divisivo per la base del MoVimento. Tra chi, soprattutto in passato ha avuto una posizione fortemente critica verso l’Europa con spinte anti-europeiste, e chi invece pur ritenendo sbagliate ...

Europee sempre più vicine - Lega e M5S sempre più lontani : Questa la sintesi che circola in tanta parte della casa leghista: "Negli ultimi tre mesi non si capisce bene" se si è alleati o rivali al governo. Lo dice apertamente il ministro per le Politiche per la famiglia, Lorenzo Fontana, a margine di una iniziativa elettorale a Chiavari. Fontana spiega di condividere "quanto affermato da Giorgetti: in questa maniera non si può andare avanti perché si fa fatica a lavorare. C'è tanto da fare e, se ...

Conte al Colle - decreti dopo le Europee : Salvini cede - alta tensione Lega-M5S : Tutto rinviato a dopo le Europee: il presidente del Consiglio, forte di un lungo colloquio avuto con il Presidente della Repubblica, prova a sminare il terreno di scontro tra Lega e M5S e intanto...

Elezioni Europee 2019 - il candidato del M5S che denuncia : “Salvini mi ha bloccato su Facebook” : Vito Avallone, candidato del Movimento 5 Stelle alle Elezioni Europee, denuncia un singolare comportamento di quello che sarebbe un suo alleato di governo: "Alcuni giorni fa sono stato bloccato su Facebook dal Ministro Matteo Salvini, non condivido molte delle sue posizioni e mi è capitato diverse volte di commentarlo, per questo motivo sono stato bloccato".Continua a leggere

Elezioni Europee - Lara Comi (Fi) : “Sono referendum su governo - Fi in Ue conta più di Lega e M5s” : L'eurodeputata di Forza Italia uscente Lara Comi si prepara alle Elezioni europee del 26 maggio definendole le più importanti di sempre e condividendo la lettura secondo cui quello di domenica sarà anche un referendum sul governo. Per quanto riguarda il futuro in Ue, Comi si dice convinta che Fi continuerà a essere decisiva, al contrario di "Lega e Movimento 5 Stelle che rimarranno comunque il quarto e il quinto partito".Continua a leggere

Europee - a Milano la reunion di Renzi e Calenda. I due all’attacco di Lega e M5s : “Ora di restituire ceffoni” : Oltre mille persone hanno riempito l’auditorium della Fondazione Cariplo di Milano per assistere alla “reunion” tra Matteo Renzi e il candidato del PD alle Europee Carlo Calenda. “Per un anno ci siamo presi ceffoni da chiunque, ma adesso è arrivato il momento di restituirli senza il guanto – attacca dal palco l’ex ministro del lavoro – non mi basta il 20% neanche per iniziarla questa partita, la vittoria sarà il giorno in cui ...

Gian Marco Centinaio - la profezia sul governo dopo le Europee : "Torniamo amico col M5s? Col cavolo" : dopo le elezioni Europee del 26 maggio nel governo non tornerà tutto come un tempo, quando i rapporti tra Lega e M5s sembravano indistruttibili. Anzi, secondo il ministro dell'Agricoltura, il leghista Gian Marco Centinaio, la tensione degli ultimi giorni non promette niente di buono: "Quando hai un

Accordi&Disaccordi (Nove) - Paragone : “Alle Europee il 23% è un buon risultato. Alleanza tra M5S e Pd? Una panzana” : “Dal 23% in su lo considero un risultato positivo alle Europee per il Movimento cinque stelle”. Il senatore pentastellato Gianluigi Paragone, ospite di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove (ultime puntate mercoledì 22 maggio alle 21.25 e venerdì 24 alle 22.45) fissa l’asticella per le elezioni del 26 maggio e auspica di “vedere il Partito democratico ...