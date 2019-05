Bullismo | 13enne aggredita da alcune coetanee dopo un post su Facebook Per lei 5 giorni

ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019) L’hanno accerchiata e l’hanno colpita con schiaffi e pugni nel pomeriggio per avere scritto unsu, mentre altre persone rimanevano a guardare senza fare niente. Vittima dell’aggressione è unabrasiliana, in Italia da dieci anni insieme alla madre, che è stata picchiata dasue, tutte italiane. È successo nel pomeriggio del 22 maggio a Giugliano, in provincia di Napoli. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno acquisito un video che riprende il momento in cui la vittima viene strattonata e trascinata dalle, mentre tante persone sono lì a guardare la scena e nessuno interviene. Sono diversi, però, gli aspetti della vicenda che devono essere chiariti. Il 23 maggio, il giornoil pestaggio, la vittima con la madre si è presentata dai carabinieri per denunciare l’aggressione, allegando anche il referto stilato dai ...

