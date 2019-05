Bloodstained | Ritual of the Night presenta i suoi piani post lancio

eurogamer

(Di sabato 25 maggio 2019)of theè noto ai più come successore spie di Castlevania. Il gioco, ormai alle porte, arriverà il mese prossimo su Xbox One, PS4, Switch e PC, e in vista della pubblicazione il publisher 505 Games ha delineato idi supporto.Come possiamo vedere sul sito ufficiale, sono molte le cose in arrivo. Sono infatti in programma le modalità Speedrun e Boss Rush, ma anche qualcosa chiamato Pure Miriam, tutto sarà aggiunto al gioco il giorno del.Saranno inoltre introdotte in un secondo momento le modalità Boss Revenge, Roguelike, Classic e Chaos, così come anche altri due personaggi giocabili oltre alla co-op e alla modalità versus, entrambe sia in locale che online.Leggi altro...

