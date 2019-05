meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) “La ricerca traslazionale è molto importante soprattutto nella lotta al cancro, e significa avere una continuità fra i laboratori, la clinica e il letto del paziente. La nostra è un’istituzione all’avanguardia in questo senso, ed è un Irccs: siamo un centro che ha tante sperimentazioni cliniche in corso in questo momento, con nuovi farmaci contro il cancro. Abbiamo trial nei quali certamente possono trovare disponibilità pazienti con determinate caratteristiche, perché ildella lotta aiè offrire terapieper sottodi pazienti“. A parlarne con l’Adnkronos Salute è Giampaolo, direttore del Comprehensive Cancer Center della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, che ieri ha presentato il nuovo modello di presa in carico del paziente ‘fiore all’occhiello’ del ...

GoSalute : Tumori: Tortora, 'in futuro cure specifiche per piccoli gruppi pazienti' -