Toh chi si rivede! L’annuncio di Arsene Wenger | “Mi rivedrete presto”

(Di venerdì 24 maggio 2019) Totale egemonia all’Arsenal, più di vent’anni alla guida dei Gunners per un maestro come. L’anno scorso ha lasciato, ma non chiude alla possibilità di tornare, come afferma in un’intervista concessa alla BBC. Ecco le sue parole, in cui parla di diversi argomenti. “Adesso sono a un bivio: mipresto ma non so se come allenatore. Pensavo di tornare ad allenare presto ma mi è piaciuto prendermi una pausa. Nell’ultimo anno ho fatto tante cose e devo dire che non mi è dispiaciuto stare un po’ più lontano dai riflettori e dallo stress. Ho una prospettiva migliore su quello che succede, vedo gli errori che commettono i tecnici e non ne devo pagare il prezzo. Sono arrivato alla conclusione che voglio condividere quello che ho imparato nella vita perché penso che sia utile. Devo solo decidere solo in che modo farlo e lo ...

