Rai Sport | “La moglie di Guardiola a Torino per il noleggio di un’auto per un anno”

Il procuratore sportivo Mino Raiola non potrà esercitare fino al 10 agosto : Pesante punizione per Mino Raiola colpito anche dalla Fifa. Dopo la squalifica di tre mesi inflitta mercoledì all’agente dalla commissione

Giro d’Italia 2019 in tv : gli orari e gli appuntamenti giornalieri su Eurosport e Rai. Il programma completo : L’attesa sta finalmente per finire: domani prenderà il via il Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe, con un totale di oltre 3.500 km da percorrere sulle strade del Bel Paese. La corsa per la conquista della maglia rosa inizierà con un’impegnativa cronometro individuale a Bologna e offrirà tre settimane di puro spettacolo, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati ...

La FIGC ha sospeso per tre mesi il procuratore sportivo Mino Raiola : Mercoledì la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha sospeso per tre mesi il procuratore sportivo italiano Mino Raiola per irregolarità nel trasferimento in prestito del diciannovenne Gianluca Scamacca dal Sassuolo alla squadra olandese del PEC Zwolle. Raiola non potrà esercitare la professione di

Giro d’Italia 2019 : chi saranno i telecronisti in tv e i commentatori tecnici? Le squadre di Rai ed Eurosport : Rai ed Eurosport trasmetteranno in diretta tv tutte le tappe del Giro d’Italia 2019 e terranno compagnia ai tanti appassionati di ciclismo con diversi approfondimenti prima e dopo le varie frazioni che andranno in scena da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno. Si incomincia con una cronometro a Bologna e si concluderà con un’altra prova contro il tempo a Verona, in mezzo tantissime salite tra cui spiccano Gavia e Mortirolo che ...

Programmi tv di Mercoledì 8 maggio - Ajax – Tottenham su Rai 1 e Sky Sport : Programmi tv di Mercoledì 8 maggio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:30 Ajax – Tottenham Rai 2 ore 21:20 Amore, cucina e curry Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto? Canale 5 ore 21:40 Live non è la D’Urso Rete 4 ore 21:25 Colpevole d’innocenza Italia 1 ore 21:20 Il mio amico Nanuk La7 ore 21:15 Atlantide – La Grande stangata con il film La Grande Scommessa Tv8 ore 21:15 Notte Prima degli Esami – ...

Umtiti-Juventus - “Rai Sport” conferma tutto : le ultimissime : UMTITI JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Rai Sport”, la Juventus sarebbe pronta ad irrompere con forte decisione su Umtiti, centrale francese in forza al Barcellona. Un assalto totale che i bianconeri vorrebbero coltivare nel corso dei prossimi mesi, ma che il difensore potrebbe ufficialmente respingere indietro al mittente. Di fatto, il diretto interessato, […] More

Noah's TRain fa tappa a Roma per promuovere il trasporto merci su ferro : Il Treno di Noè fa tappa in Italia alla stazione Tiburtina . Il tour europeo Noah' Train per promuovere ed incentivare l'uso del treno per il trasporto delle merci ha iniziato il suo viaggio per l'...

Giro d’Italia 2019 : come vederlo in tv? Tutti gli appuntamenti ed i programmi su Rai ed Eurosport : Sabato 11 maggio prenderà il via da Bologna il Giro d’Italia 2019, prima grande corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale che vedrà al via autentici fuoriclasse del calibro di Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), Tom Dumoulin (Sunweb) e Simon Yates (Mitchelton-Scott). La 102a edizione della Corsa Rosa prevede un programma di 21 tappe e si concluderà a Verona domenica 2 giugno. L’avvincente spettacolo sarà trasmesso in ...

Juventus : due obiettivi in Premier League secondo Rai Sport - tra questi ci sarebbe Salah : La sconfitta nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax è stata sicuramente pesante per la Juventus ed ha messo in evidenza alcuni limiti qualitativi di una rosa che ha bisogno di ulteriori giocatori di livello internazionale. La dirigenza bianconera dovrà però confrontarsi anche con i possibili problemi di Fair Play Finanziario, proprio per questo potrebbe essere costretta ad almeno un paio di cessioni eccellenti. Per quanto ...