Pubblica amministrazione e digitale | a che punto siamo

Pubblica amministrazione : firmato il decreto per 4.902 nuove assunzioni : Il Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha firmato il decreto con cui si autorizza l'avvio delle procedure concorsuali funzionali alla selezione di 4.902 unità da inserire in vari settori della Pubblica Amministrazione. A questo numero, inoltre, dovranno essere aggiunte le oltre cinquemila assunzioni previste nelle amministrazioni centrali. Le dichiarazioni del Ministro Bongiorno Nella nota del Ministro della Pubblica ...

Quota 100 - nuove assunzioni nella Pubblica amministrazione : il piano del Governo : Il decreto per Quota 100 è stato approvato da appena 3 mesi e già sono 131mila le richieste registrate dall’Inps sia di lavoratori autonomi che dipendenti del privato e del pubblico. I nuovi pensionamenti, che prevedono una cessazione anticipata dell’attività lavorativa degli individui con almeno 62 anni di età e 38 di contributi, nel pubblico verranno gestiti con uscite ogni 6 mesi. Il 1° agosto 2019 sarà la prima data per i ...

Giulia Bongiorno : "Nel 2019 andranno in pensione 250mila dipendenti della Pubblica amministrazione" : Nel corso dell’anno andranno in pensione 250mila dipendenti della pubblica amministrazione. Lo ha detto il ministro competente, Giulia Bongiorno, intervenendo al Forum Pa: “Nel 2019 ci saranno 150 mila cessazioni con la legge Fornero e 100 mila con ‘Quota 100’, per un totale di 250 mila”, ha annunciato. Se molti dipendenti lasceranno il lavoro, ci sarà bisogno di nuove assunzioni: “Per quanto ...

Giulia Bongiorno : «Ho tolto il blocco del turn over. Via libera a 250mila assunzioni nella Pubblica amministrazione» : Ministro Giulia Bongiorno, ci sono 250 mila dipendenti della Pubblica Amministrazione in uscita, tra legge Fornero e Quota 100, entro la fine del 2019: quindi arrivano 250 mila...

Forum PA 2019 : ENEA partecipa con il progetto ES-PA “Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione” : ENEA partecipa a Forum PA 2019 con uno stand (W3) dedicato al progetto ES-PA “Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione” e alle iniziative realizzate sul territorio in tema di illuminazione Pubblica efficiente, di diagnosi energetica degli edifici, di campagne di comunicazione e sensibilizzazione su efficienza energetica e di turismo a basso impatto (Roma, 14-16 maggio, Convention Center “La Nuvola”). Oltre allo spazio espositivo, ...

Innovazione digitale nella Pubblica amministrazione - solo 24 città hanno vinto la sfida : Servizi più efficienti ed innovativi, grazie ad una Pubblica Amministrazione all'avanguardia. A che punto è l'Italia? Ancora scarso, visto che per trovare le migliori...

Bongiorno : "Sulla digitalizzazione della Pubblica amministrazione siamo all'anno zero" : Il ministro ha sottolineato l'importanza della formazione per i dipendenti: "Hanno un'età media di 52 anni"

La ancora travagliata relazione tra italiani e Pubblica amministrazione. Un rapporto : L'Italia è agli ultimi posti in Europa per “interazione digitale” tra cittadini e PA: nel 2018 solo il 24% degli italiani dichiara aver interagito con la PA per via telematica, contro il 92% dei danesi, il 71% dei francesi, il 57% degli spagnoli. Il valore medio nell'Unione Europea è del 52%. Peggio di noi solo Bulgaria e Romania. SCARICA QUI IL rapporto COMPLETO Cittadini e PA: un rapporto che migliora ma che ancora non soddisfa la ...

Auto blu : ancora troppe - aumentano le vetture della Pubblica amministrazione censite nel 2019 : Dai dati del rapporto emerge come le Auto blu censite nel 2019 siano in aumento rispetto al passato. Le più diffuse nel comune di Torino Il conteggio totale delle vetture in uso da parte delle pubbliche amministrazioni arriva a quota 33.537 unità, quelle con conducente, le famigerate ‘Auto blu’, sono circa il 10% del totale. È quanto emerge dal rapporto stilato dalla pubblica amministrazione in collaborazione con Formez che ha ...

Pubblica amministrazione : nel 2018 più auto blu : Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle avevano dichiarato guerra alle auto blu, ma nel 2018 sono addirittura aumentate. Secondo quanto rivela il censimento realizzato dal Ministero della Pubblica Amministrazione, infatti, l’anno scorso il totale del parco auto a disposizione conta ben 33.527 unità, di cui 3.366 sono blu (il 10,04%), ovvero con conducente. Rispetto al 2017, dunque, vi è un aumento di 298 unità (3.068). Massimiliano Dona, ...

Hack.gov : i giovani cambiano la Pubblica Amministrazione : L'hackathon Sono alcune delle sfide che attendono gli oltre 200 giovani che arriveranno da tutto il mondo a Napoli per Hack.gov, hackathon - maratona tra programmatori, sviluppatori, informatici, ...

scuola umbra di amministrazione Pubblica - approvati bilancio consuntivo 2018 e di previsione 2019 : ... grazie allo sforzo profuso da dipendenti e collaboratori della scuola, grazie alla levatura del personale docente proveniente dal mondo accademico e delle professioni, dal Ministero dell'Economia e ...

Mafia : Armao - 'recidere rapporto tra Pubblica amministrazione e Cosa nostra' : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - "Il rapporto tra pubblica amministrazione e la Mafia va reciso attraverso azioni che colpiscano gli interessi che tentano di condizionare l'operato delle amministrazioni". Così il Vicepresidente della Regione Sicilia, Gaetano Armao, intervenuto in occasione della manif