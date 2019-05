Paolillo al CorSport | «Il calcio italiano va verso una lenta morte per asfissia»

ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il? «Unaper» queste le parole di Ernesto, tra i fondatori del Flair Play finanziario insieme a Platinì, che commenta sul Corriere dello Sport il momento che sta vivendo il. Non solo per l’Italia, ma per tutte le competizioni nazionali l’avvento della Superlega significherà un aumento di divario tra i club ricchi e quelli meno ricchi. Le soluzioni non ci sono ancora secondo, ma bisogna cominciare a pensarci e fare in modo che il campionato, come quello inglese diventi appetibile per gli investimenti stranieri. Questa è la chiave. Poi c’è da discutere sull’enorme peso che hanno i costi degli ingaggi di calciatori e allenatori che vanno rivisti. È preoccupante vedere sempre le stesse squadre in cima alle classifiche e sarà sempre così, perché il divario invece di diminuire aumenta. ...

