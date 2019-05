Il calvario di Mehmed | il padre lo picchiava da tempo

vanityfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Ildidurava da. Il bimbo di due anni e cinque mesi, ucciso dalAljica Hrustic, subiva dai maltrattamenti del genitore, come ha confermato la madre, Silvjia Zahirovic: «Loa mani nude ed era già successo; quando mio marito fumava droga andava fuori di testa». I piedi del cadavere del bambino, come hanno riferito i poliziotti delle Volanti, erano entrambi fasciati da bende bianche, che coprivano ustioni e bruciature che sembravano essere state provocate da una fiamma, forse quella di un accendino. La madre diha attribuito anche quelle lesioni al marito, durante la sua testimonianza. Hrustic, 25 anni, nato a Firenze, rom di origine croata, ha cercato di giustificare quelle ustioni sui piedini, ma le sue spiegazioni sono sembrate poco plausibili. In una stanza di San Vittore ha ricostruito la tragica notte in cui ha ucciso il figlio a ...

Corriere : Il calvario di Mehmed, il bimbo ucciso dal padre a 2 anni: «Piedi ustionati con l’accen... - allnews24eu : il padre lo picchiava da tempo - AllNews24 - Il calvario di Mehmed durava da tempo. Il bimbo di due anni e cinqu… - egitto86 : RT @Corriere: Il calvario di Mehmed, il bimbo ucciso dal padre a 2 anni: «Piedi ustionati con l’accen... -