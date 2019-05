Europee | Salvini | saremo il primo partito d' Italia

Elezioni Europee - Matteo Salvini è ovunque : dieci interviste tra radio e tv in un giorno : L'agenda di Matteo Salvini nell'ultimo giorno di campagna elettorale è estremamente significativa: dieci interviste programmate tra radio e televisioni, oltre che il solito prevedibile martellamento sui social network. E per sabato e domenica resta la solita incognita: il ministro dell'Interno userà i social network per fare propaganda nonostante il silenzio elettorale?

Elezioni Europee 2019 : Salvini “puntiamo al 30% - sento affetto in giro” : Elezioni europee 2019: Salvini “puntiamo al 30%, sento affetto in giro” Lui dice che ai sondaggi crede sempre molto poco. Eppure quelle stesse rilevazioni, su cui ora vige silenzio tombale, lo davano come favorito con ampio margine alle Elezioni europee di domenica 26 maggio. Matteo Salvini lo sa bene e, in linea con la fase zen più volte annunciata, in collegamento con L’Aria che tira non si sbilancia. A Myrta Merlino che gli ...

Salvini toglie ogni dubbio : 'Il governo continua al 100% dopo le elezioni Europee' : Archiviate le elezioni europee, a prescindere da quello che sarà il risultato delle urne, Lega e Movimento 5 Stelle continueranno a governare assieme. Lo ha assicurato il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo a "Un giorno da pecora", in onda su Rai Radio 1. Il titolare del Viminale ha sottolineato: "Il governo continua al 100% dopo le elezioni ed è falso che non ci parliamo più con Luigi Di Maio. Con lui ci ...

Salvini : se Lega vince Europee non chiederò poltrone ma flat tax. Di Maio : abolizione abuso ufficio? Basta str... : Se la Lega si affermerà come primo partito italiano alle prossime elezioni europee «chiederò la flat tax, non certo più poltrone». Lo ha detto il...

Foto profilo Facebook con la Lega : l’ultima richiesta di Salvini per le elezioni Europee è vera : Sta davvero spopolando in questi minuti il post di Salvini, con la richiesta esplicita al proprio elettorato di impostare la Foto profilo Facebook con la Lega. Almeno per quanto riguarda Facebook. Si tratta di una mossa elettorale, in vista delle europee 2019 in programma nella giornata di domenica 26 maggio, con cui probabilmente il Ministro degli Interni mira ad aggirare il "silenzio" comunicativo pre-voto. Insomma, l'obiettivo è chiaramente ...

Salvini : “Se vinciamo alle Europee non chiederò poltrone - ma la flat tax” : «Se la Lega sarà il primo partito in Italia non chiedo mezza poltrona in più, c’è un contratto. Se saremo primi anche in Europa avremo più forza per difendere gli interessi italiani e ovviamente le tematiche italiane, la riduzione fiscale sarà la priorità». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, parlando a Rado anch’io, ribadisce la sua priorità:...

Conte al Colle - decreti dopo le Europee : Salvini cede - alta tensione Lega-M5S : Tutto rinviato a dopo le Europee: il presidente del Consiglio, forte di un lungo colloquio avuto con il Presidente della Repubblica, prova a sminare il terreno di scontro tra Lega e M5S e intanto...

Dl Sicurezza bis - Conte : “Cdm dopo le Europee. Ne ho parlato con Di Maio e Salvini. Da Mattarella nessuna censura” : Tutto rimandato a dopo le elezioni europee di domenica 26 maggio. Il Decreto Sicurezza bis, provvedimento diventato centrale e urgente per la Lega, arriverà in consiglio dei ministri a risultato delle urne acquisito. Ad annunciare lo slittamento dei tempi e la convocazione ritardata del consiglio dei ministri che approverà il nuovo testo è stato direttamente il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Del decreto Sicurezza “è giunta ai ...

Elezioni Europee 2019 - il candidato del M5S che denuncia : “Salvini mi ha bloccato su Facebook” : Vito Avallone, candidato del Movimento 5 Stelle alle Elezioni Europee, denuncia un singolare comportamento di quello che sarebbe un suo alleato di governo: "Alcuni giorni fa sono stato bloccato su Facebook dal Ministro Matteo Salvini, non condivido molte delle sue posizioni e mi è capitato diverse volte di commentarlo, per questo motivo sono stato bloccato".Continua a leggere

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira : "Elezioni Europee - Matteo Salvini punta al 30 per cento" : "Matteo Salvini conta di raggiungere il 30 per cento alle elezioni europee". Alessandra Ghisleri, fondatrice dell'Istituto di sondaggi Euromedia Research, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, commenta così l'intervista appena rilasciata dal leader della Lega Salvini: "Vuol dire che vuo

Matteo Salvini a L'aria che tira : "Elezioni Europee - puntiamo al 30 per cento e se succede..." : "La Lega sarà primo partito? Molto probabilmente sì, ma sul piano interno non cambierà nulla, non chiederò un sottosegretario in più, io mantengo la mia parola". Matteo Salvini, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, parla anche del voto di domenica 26 maggio per le elezioni europee: "Pun

Elezioni Europee - Matteo Salvini : “La Lega sarà tra i primi partiti - ribalteremo le regole Europee” : Immigrazione, sicurezza, tasse e dinamiche del governo: questi gli argomenti affrontati da Matteo Salvini, ospite a Mattino Cinque, in vista delle Elezioni europee il prossimo 26 maggio. "Spero che da lunedì si torni a lavorare più serenamente", afferma il ministro dell'Interno, assicurando che i risultati del voto non cambieranno lo scenario politico in Italia.Continua a leggere

