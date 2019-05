Europee e cambiamenti climatici | ecco le proposte dei partiti | M5s e Pd puntano a ridurre

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) Paragrafi scarni, indicazioni generiche, pochi numeri, nessuna previsione di strumenti, anche finanziari, su come raggiungere gli obiettivi proposti: così si presentano i programmi deipolitici – soprattutto quelli della destra, Lega in testa – per le elezionialla voce “ambiente”, con particolare riferimento al cambiamento climatico. Eppure, secondo un recente studio condotto da Ipsos per l’European Climate foundation, 4 cittadini su 5 vorrebbero che i politici dessero priorità alla protezione della natura e alla sostenibilità agricola, alla riduzione dell’inquinamento dell’aria e al contrasto al riscaldamento globale. Ci sonoche, addirittura, sull’ambiente e il cambiamento climatico non hanno nulla, perché non esiste un programma vero e proprio per le, come nel caso della Lega. Restando invece sul fronte della destra, il programma di Forza ...

