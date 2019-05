Cinque frasi di Falcone da ricordare per onorare la sua memoria

ilfoglio

(Di venerdì 24 maggio 2019) Al direttore - No all’abuso di dopo le europee. Giuseppe De Filippi Al direttore - In una riforma seria organica complessiva della giustizia (quello che nessun governo è riuscito a realizzare) ci starebbe anche l’abolizione del reato di abuso d’ufficio che i magistrati a volte perseguono e altre no

AntonioDaprato : @FridericusII La litigiosità viene liquidata con cinque o sei frasi. Come fa a non darti noia tutta questa fretta d… - cr_afiki : La cosa più triste che esce fuori da questo tweet è che ormai si comunica solo mediante offese. Migliaia di parole… - delicataegi : I locals danno i numeri quando si parla di kpop, ho aperto twitter per cinque minuti e ho già letto una quantità es… -