Catanzaro | Noto squalificato 1 anno | il presidente sbotta

(Di venerdì 24 maggio 2019) E’ arrivata una squalifica pesantissima nei confronti deldel, Floriano, inibito fino a tutto il 30 giugno 2020, adesso ha deciso di uscire allo scoperto: “un provvedimento assolutamente sproporzionato rispetto all’accaduto. Pur ammettendo di aver agito in modo impulsivo, certo non violento come sembra evincersi dalla motivazione, mai avrei potuto immaginare di ricevere una sanzione del genere che, di fatto, mi estromette dalla guida della societa’ per unintero. Quasi fossi un delinquente della peggiore specie e non un imprenditore che, vivaddio, si e’ costruito negli anni un’immagine rispettata ovunque, a qualsiasi latitudine. E dopo aver metabolizzato quanto accaduto e aver riflettuto attentamente, ritengo che per il bene dellacalcistica, qualora non fosse preso in esame il ricorso che a giorni ...

