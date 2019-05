Canottaggio | si avvicinano i Campionati Europei di Lucerna | ufficializzate le delegazioni

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha convocato per la trasferta svizzera 46 atleti tra uomini e donne (35 Senior, 11 Pesi Leggeri) che andranno a formare i 15 equipaggi iscritti alla gara Ufficializzata dalla Direzione tecnica la delegazione azzurra che dal 31 maggio al 2 giugno prenderà parte al Campionato Europeo Assoluto diprogrammato a(Svizzera) sulle acque del leggendario Rotsee. Il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha convocato per la trasferta svizzera 46 atleti tra uomini e donne (35 Senior, 11 Pesi Leggeri) che andranno a formare i 15 equipaggi iscritti alla gara: sei senior maschili, quattro senior femminili, tre pesi leggeri maschili, due pesi leggeri femminili. Da sottolineare che alcuni equipaggi sono ancora in fase di definizione e saranno ufficializzati la settimana ventura. Il programma dell’evento prevede: venerdì 31 maggio ...