Ambiente | iniziativa #PlasticFreeGc a Reggio Calabria | centinaia di studenti all’Arena

(Di venerdì 24 maggio 2019)di giovani allievi degli istituti superiori reggini hanno affollato l’Arena dello Stretto a conclusione dell’, fortemente voluta anche adalla Capitaneria di Porto reggina e sposata pienamente dalla Città metropolitana, che ha concesso il patrocinio – insieme al Comune di– alla manifestazione, e ha fornito 600 borracce in materiale non plastico. In sette differenti spiagge, da Catona a Gallico, dal “Tempietto a mare” a Punta Pellaro, questa mattina glihanno selezionato e raccolto i rifiuti in plastica – dai tappi alle bottiglie – lasciati a sporcare gli arenili, poi raggruppati in numerosi sacconi pronti per essere avviati al riciclo; accanto agli uomini della Guardia costiera, anche tanti volontari ed elementi delle associazioni. Un’attività coinvolgente che, consentendo loro d’“imparare giocando”, ha ...

