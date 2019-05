Viaggi spaziali | una bio-sentinella per valutare i rischi

10 gadget a tema Nasa per celebrare i Viaggi spaziali : Houston, abbiamo un problema: in occasione della giornata internazionale dei viaggi dell’uomo nello Spazio, che cade oggi in ricordo del primo uomo in orbita, abbiamo selezionato la top ten di accessori “Nasa approved” che i fanatici delle odissee spaziali dovrebbero avere. Il problema è che li vogliamo tutti. Dalla lampada a forma di Neil Armstrong, per illuminare i comodini i cui cassetti custodiscono il classico sogno di diventare astronauta, ...