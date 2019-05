Un tecnico ripara uno strumento musicale degli anni ' 60 E finisce sotto effetto di Lsd

huffingtonpost

(Di giovedì 23 maggio 2019) Eliot Curtis, manager dell’emittente californiana KPIX, ha trovato un vecchio modello di Buchla 100 (uno dei sintetizzatori analogici più usati dai musicisti) in un’aula dell’Università di East Bay, a San Francisco. Curtis ha portato a casa lo, dimenticato in quella stanza da decenni, per aggiustarlo e toccandolo è rimasto coinvolto in un trip psichedelico a causa dell’LSD rimasta incrostata sulla superficie dello.Come riporta CBS San Francisco, l’uomo ha notato l’incrostazione e l’ha rimossa con un detergente. Circa 40 minuti dopo essere venuto a contatto con la sostanza allucinogena, Curtis ha iniziato a sentire un formicolio alle gambe. L’della sostanza è durato circa nove ore. Durante questo tempo l’uomo è stato monitorato dal personale medico.La ...

