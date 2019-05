The Dreamcatcher è un gioco di avventura in prima persona basato sui sogni e

eurogamer

(Di giovedì 23 maggio 2019) Huanlin Games, uno studio fondato nel 2016 e composto da due ex dipendenti di 2K Games China, è entrato nel mondo dei giochi con il suo primissimo titolo, The. In questodiinsurreale e avvincente, il giocatore assume il ruolo di un giovane appena uscito dal college e pronto a iniziare la sua vita fino a quando una notte, dopo uno strano sogno, si sveglia per scoprire che i suoie la realtà in cui vive si sono intrecciati.Secondo quanto riporta Dualshockers, l'obiettivo principale di Theè la sua meccanica di storytelling ambientale che cerca di coinvolgere il giocatore nell'esplorazione dei temi del sogno e della realtà, dell'inconscio umano e anche dell'amore e delle relazioni. Per tutta la durata delnon ci sarà alcun tipo di violenza o combattimento. Non è un concetto dinuovo, se pensiamo ad esempio a titoli ...

Eurogamer_it : Diamo uno sguardo al primo trailer di #TheDreamcatcher, particolare titolo indie. - hneyjkk : @ddallience @hf_dreamcatcher MDKSJDJSJ THE WAY I- - wonsaturn : dreamcatcher & the rose — sorry ma non so proprio cosa dire -