Terence Hill e la 12ª stagione di ' Don Matteo' | sono cominciate le riprese a Spoleto

Don Matteo al Giro d’Italia? Sì - ma non per fiction : Terence Hill sorprende tutti al traguardo (video) : Sembra la trama di un episodio televisivo, invece è successo veramente: Don Matteo taglia il traguardo e vince la quarta tappa del Giro D'Italia. Il video, pubblicato dal profilo social della fiction Rai e poi divulgato dalle maggiori testate italiane, sta facendo il Giro del web. Mentre gli spettatori e i cronisti attendevano i ciclisti, Terence Hill, nei panni del famoso parroco protagonista di Don Matteo, è arrivato prima al traguardo ...

Già - adesso in Sassonia c’è un museo dedicato a Terence Hill : A Lommatzsch, cittadina della Sassonia, verrà inaugurato un museo dedicato al mitico Mario Girotti, al secolo Terence Hill. A lui è stata dedicata un’esibizione permanente che contiene il meglio dei film di cui è stato protagonista da solo o con Carlo Pedersoli, al secolo Bud Spencer. In questo paesino, di cui era originaria la madre, l’attore visse tra il 1943 e il 1947. Per capire l’importanza che Hill riveste in Germania, ...

…continuavano a chiamarlo Trinità : trama - cast e curiosità del classico con Terence Hill : Domenica 12 maggio, dalle 21.25 in poi su ReteQuattro, va in onda il sequel del fondamentale Lo chiamavano Trinità, ossia il film del 1971 …continuavano a chiamarlo Trinità. Anche stavolta – va da sé – i due attori principali del film, nelle vesti rispettivamente di Trinità e di Bambino, sono Terence Hill e Bud Spencer, qui ancora agli inizi della loro sfavillante carriera di coppia. …continuavano a chiamarlo Trinità: ...

Primo ciak per Don Matteo 12 - Terence Hill sul set tra conferme e grandi ritorni (foto) : Sono ufficialmente iniziate le riprese di Don Matteo 12, il nuovo e ultimo capitolo dell'amata fiction Rai che rivedremo in prima serata il prossimo anno. Il debutto della dodicesima stagione coincide con un anniversario importante: nel 2020 la serie compirà vent'anni. Era infatti il 2000 quando andò in onda l'episodio pilota di Don Matteo, diventato oggi uno dei fuori all'occhiello della serialità televisiva italiana. Terence Hill, per la ...

Don Matteo compie 20 anni - via alle riprese con Terence Hill : A vent'anni dal primo ciak (nel 1999) Don Matteo torna sul set. Sono iniziate le riprese della dodicesima stagione della fiction diretta da Raffaele Androsiglio (primo blocco) e Alexis Sweet (secondo blocco) e prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Terence Hill, per la dodicesima volta, veste i panni del parroco più popolare d'Italia, insieme a Nino Frassica, nell'amato ruolo del Maresciallo Cecchini ...

Don Matteo 12 - per l'ultima stagione è rivoluzione. La Rai cambia faccia a Terence Hill : Don Matteo, la serie più longeva, 20 anni dal primo ciak nel 1999, e più amata della televisione italiana si prepara a registrare gli episodi della nuova stagione con al centro il sacerdote investigatore interpretato da Terence Hill. "Tutti lo sanno, ufficialmente: la dodicesima sarà l'ultima stagio

Lo chiamavano Trinità… : trama - cast e curiosità del film che ha lanciato Bud Spencer e Terence Hill : Un autentico classico torna in tv mercoledì 24 aprile su ReteQuattro a cominciare dalle 21.15: si tratta del capolavoro spaghetti western (in realtà del sottogenere fagioli western, che nasce proprio con questo film) del 1970 Lo chiamavano Trinità…, la prima produzione a cui far risalire ufficialmente il sodalizio tra Terence Hill, sempre in forma e pronto a girare l’ultima stagione di Don Matteo con Stefano De Martino, e il ...

Io sto con gli ippopotami : cast - trama e curiosità del film con Bud Spencer e Terence Hill : Un altro classico con il compianto Bud Spencer e l’amatissimo Terence Hill per animare la prima serata di ReteQuattro: sulla terza rete Mediaset, sabato 13 aprile, va infatti in onda a partire dalle 21.30 uno dei titoli della coppia più amati dai fan, ossia Io sto con gli ippopotami. La storia un po’ sgangherata che sta alla base la conoscono tutti, segno ulteriore del successo e del credito di cui la pellicola ancora gode a ...

Le riprese di Don Matteo 12 presto al via : Terence Hill sul set di Spoleto con un nuovo format? : Il set di Don Matteo 12 è pronto ad accogliere di nuovo il suo cast, forse per l'ultima volta. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il sindaco di Spoleto ha annunciato l'inizio delle riprese della nuova edizione della fiction. Con la formula “piu’ set di cinema e fiction, uguale maggior promozione e visibilita’ per la nostra regione e delle sue bellezze artistiche e naturalistiche”, Terence Hill e tutti gli storici personaggi ...

Terence Hill compie 80 anni. E’ l’attore con più presenze nei film che hanno fatto più spettatori nella storia del cinema italiano : Cosa sarebbe il cinema (italiano) senza Terence Hill (e Bud Spencer)? Il regalo migliore nel giorno in cui Mario Girotti compie 80 anni è dirgli che è detentore di un record spettacolare che sicuramente non sa: è l’attore vivente con più presenze, ben 8 (tra cui il quarto posto assoluto con E continuavano a chiamarlo Trinità, 1971), tra i 50 film che hanno registrato più spettatori nella storia del cinema italiano. Per dire: Zalone e Benigni ...