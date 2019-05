Slam | per i 40 anni un grande evento accende Genova e i genovesi

Corrotti : centro iSlamico Tor Pignattara chiuso per irregolarità - serve legge sicurezza : Roma – “Una protesta singolare e preoccupante quella svolta dalla comunita’ islamica della Capitale che ha scelto di radunarsi in largo Perestrello, al Pigneto, per la chiusura del centro islamico di via Gabrio Serbelloni a Tor Pignattara effettuato dall’unita’ di sicurezza pubblica emergenziale e del personale del Reparto operativo di coordinamento e supporto del comando generale della Polizia Locale” -lo ha ...

Viminale : tunisino 18enne espulso per terrorismo iSlamico : Roma – Diciotto anni, tunisino, e’ il 39esimo espulso per terrorismo islamico nel 2019, il 402esimo dal 2015. Il decreto di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato, firmato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e’ stato eseguito ieri, quando il giovane e’ stato bloccato alla frontiera di ritorno dalla Tunisia, dove si recava di frequente. Il ragazzo era residente nella provincia di Treviso. ...

Bologna - la festa iSlamica ospitata dalla parrocchia perché in piazza piove : Una storia di integrazione al quartiere Barca, periferia della città: la cerimonia per l'interruzione del digiuno doveva svolgersi in piazza. Poi il cambio di programma

Roland Garros 2019 : Maria Sharapova rinuncia allo Slam di Parigi. Il recupero dall’operazione alla spalla procede lentamente : Maria Sharapova non sarà al via del prossimo Roland Garros, in programma sulla terra rossa di Parigi (Francia) dal 26 maggio al 9 giugno. La tennista russa, due volte vincitrice dello Slam francese (2012-2014), ha annunciato il suo forfait per via dei problemi alla spalla che l’hanno costretta nel mese di febbraio ad un piccolo intervento. La siberiana ha ripreso ad allenarsi a ritmo ancora ridotto e dunque non è ancora pronta per ...

Judo - Grand Slam Baku 2019 : 449 atleti di ottimo livello in gara per il quarto Slam della stagione - assente l’Italia : Dopo più di un mese di pausa torna protagonista il circuito maggiore del Judo internazionale con il Grand slam di Baku, ultimo appuntamento di primo livello prima degli European Games di Minsk (22-25 giugno) e dei Campionati del Mondo di Tokyo (25-31 agosto). Nella capitale azera, sede dell’ultima rassegna iridata, va in scena il quarto Grand slam della stagione dopo le prove di Parigi, Dusseldorf ed Ekaterinburg, con i migliori interpreti ...

PGA Championship - Tiger Woods torna in campo per la sedicesima in un Grande Slam : Tiger Woods torna in pista, A Bethpage per mettere nel mirino la sedicesima vittoria in un torneo del Grande Slam. Prima l'arrivo del suo yacht a Oyster Bay, quindi la medaglia presidenziale della ...

Macelleria iSlamica chiusa ancora per sporcizia : Carne in condizioni disgustose e cattivo odore. Questo ha trovato ieri mattina il personale della Polizia municipale di Pordenone , guidato dal comandante Stefano Rossi , intervenendo con un blitz ...

Massa - genitori iSlamici chiedono aiuto alla Polizia perché il figlio beve la birra : Un singolare fatto di cronaca si è verificato qualche giorno fa a Massa, in Toscana, dove due genitori di religione islamica hanno chiamato gli agenti della Polizia di Stato in quanto stavano litigando con il proprio figlio che aveva deciso di bere tranquillamente una birra. La religione in questione vieta ai propri fedeli l'uso di bevande alcoliche, tra le quali è inclusa anche la bevanda 'bionda'. 'aiuto, stiamo litigando con nostro figlio. ...

Internazionali d’Italia – Annunciate le wild card : pass speciale per 4 azzurri e due campionesse Slam : Annunciate le wild card per gli Internazionali d’Italia 2019: fra gli uomini selezionati Seppi, Berrettini, Sonego; fra le donne Sara Errani, Venus Williams e Vika Azarenka Durante la conferenza stampa di presentazione degli Internazionali d’Italia 2019, svoltasi quest’oggi presso il Foro Italico, sono state assegnate le wild card per il torneo di Roma. Come spesso accade, è stata data una ‘corsia ...

Salvini e il voto utile per i nazionalisti : “Così fermerete il califfato iSlamico” : Libia: Merkel, impegno perché Francia e Italia trovino posizione comune Berlino, 3 mag - (Agenzia Nova) - Il cancelliere tedesco Angela Merkel “farà la sua parte per garantire che Francia e Italia trovino una posizione comune” sulla Libia e che “l'Europa non giochi più su due tavoli separati” nella

ISlam/ Dai moderati allo Sri Lanka - passando per Roma : che c'entra l'Iva? : Alcune osservazioni a proposito di un recente articolo riguardante l'aggressione di un clochard a Roma. Cosa c'entra l'Iva?

Magdi Allam : "Fermate l'iSlam - deve essere messo fuori legge. Occuperà l'Italia" : Musulmano, cattolico, editorialista di Repubblica, Libero e Giornale, vicedirettore del Corriere della Sera, scrittore, europarlamentare indipendente eletto nelle liste dell' Udc, iscritto al Ppe e poi transitato nel gruppo euroscettico Europa delle Libertà e della Democrazia, dove sedevano gli elet

Non puoi rappresentarci! Candidata M5s ad Avellino coperta da insulti iSlamofobi : È da poco iniziata la campagna elettorale e c'è una Candidata che fa discutere... il rinnovo del consiglio comunale di Montoro, in provincia di Avellino. Lei si chiama Nasri Assiya, ha venti anni ed è laureanda in matematica. Assiya, cittadina italiana, è musulmana e indossa l'hijab, il velo islamico. Ma non tutti rispettano la sua scelta e per questo è stata presa di mira dagli utenti dei social network."Scusami ma perché noi donne italiane ...