Salvini in fuga da Mirandola

(Di giovedì 23 maggio 2019) È la sua settimana nera, iniziata conche, in maniche di camicia e collo gonfio di rabbia, assiste in diretta tv allo sbarco della nave Sea Watch “a sua insaputa” minacciando denunce alla procura e vendette agli alleati. Proseguita col rinvio del decreto sicurezza bis, la pistola fumante che voleva ostentare il “fannullone” del Viminale, che quest’anno ha lavorato solo 17 giorni, perché troppo impegnato in chiacchiere e comizi. La settimana si chiude con ladidall’Emilia Romagna, ad eccezione di un passaggio a Piacenza. Ma non ci sarà il giro che i suoi si aspettavano, perché il ministro, evidentemente, si tiene alla larga da, dove si è appreso che il giovane nord-africano che ha appiccato il fuoco al Commissariato doveva essere espulso, ben prima che appiccasse il fuoco al ...

