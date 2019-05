Non trovo lavoro | dicono che sembro un uomo e non attirerei i clienti

huffingtonpost

(Di giovedì 23 maggio 2019) “Miche ho un aspetto maschile, che il mio fisico non rispetta i loro criteri”. Catia affida a Facebook il suo sfogo, dopo l’ennesimo buco nell’acqua. La 32enne di Borgo Vittoria, in provincia di Torino, non riesce a trovarenella ristorazione nonostante un ricco curriculum che testimonia i suoi 10 anni trascorsi tra mense bar e locali. Il problema? Il suo aspetto fisico. Troppo mascolino a parere delle aziende alle porte delle quali ha bussato per ottenere colloquio: “In corso Francia, un barista mi ha strappato in faccia il curriculum che gli avevo appena consegnato. Mi ha deriso spiegandomi che cercava solo ragazze di bella presenza”.Si legge sul Corriere:Quando si è lasciata andare su Facebook, Catia non pensava di ricevere tanti messaggi di solidarietà. “Li ho letti tutti, mi hanno dato forza”, ammette la ...

