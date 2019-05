Lecce | bimbo di tre anni seviziato perché si opponeva ad abusi | indagati padre e zio

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Quella che arriva dalla provincia di, precisamente da un paese nel circondario di Galatina, è una storia davvero orribile, in quanto un bambino di soli tre, dal 2015 al 2017, avrebbe subitoin famiglia. Per questo sonoe zio, che dovranno rispondere di accuse gravissime, una su tutte quella di violenza. Ma non solo,in più di un'occasione i due avrebbero fotografato ilcompletamente svestito, e per questo dovranno rispondere anche del possesso di materiale esplicito a luci rosse. Una vicenda che fa davvero gelare il sangue. Il piccolo, se sialle sevizie in questione, veniva preso a pugni e calci, ma non solo: veniva anche bruciato con delle sigarette, e addirittura cosparso di liquidi corporei. Avviso notificato ae zio Per questo il Tribunale di, coordinato dalla procura del capoluogo di provincia salentino, ha emesso ...

