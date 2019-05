La Cuneo-Pinerolo battezza Cesare Benedetti

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Cuneo-Pinerolo) : vittoria di Cesare Benedetti - Jan Polanc nuova maglia rosa : Cesare Benedetti si impone tra i fuggitivi nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019, 158 km da Cuneo a Pinerolo. Il corridore della BORA-Hansgrohe centra il primo successo da professionista, battendo in volata i compagni di fuga Damiano Caruso (Bahrain Merida) ed Eddie Dunbar (Team INEOS). La nuova maglia rosa è Jan Polanc (UAE-Team Emirates), sesto sul traguardo odierno. Si muovono anche i big, con Mikel Landa (Movistar) e Miguel ...

Giro d’Italia 2019 - fuga bidone nella Cuneo-Pinerolo! Classifica ribaltata - Jan Polanc spaventa i favoriti! : fuga bidone in corso al Giro d’Italia 2019, la Cuneo-Pinerolo sta riservando grandissime sorprese: 25 uomini sono andati all’attacco in avvio della dodicesima tappa e hanno guadagnato un vantaggio massimo di addirittura 15 minuti. Gli atleti sono andati via di comune accordo, il gruppo ha lasciato fare e il margine dei coraggiosi di giornata è salito a dismisura: qualche uomo quasi sicuramente arriverà al traguardo e verosimilmente ...

LIVE Giro d’Italia 2019 - Cuneo-Pinerolo in DIRETTA : si comincia - possibile bagarre sin dall’inizio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DELLA DODICESIMA TAPPA Cuneo-Pinerolo 12.46 Non è così scontato, però quest’oggi potrebbero iniziare a muoversi dei big. Dovrebbe rivelarsi come una giornata da fughe, dove Valerio Conti proverà a conservare la Maglia Rosa. Primoz Roglic potrebbe tranquillamente attaccare, iniziare a dimostrare il suo valore anche ìn salita (dopo il dominio nelle crono). Ma coloro che devono ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di oggi (Cuneo-Pinerolo) : possibili scenari tattici. Il Montoso può far male. Ultimi 2 km incertissimi : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DODICESIMA tappa DEL Giro d’Italia 2019 CUNEO-PINEROLO DALLE 12.30 La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019 prenderà il via quest’oggi da Cuneo, e si concluderà a Pinerolo dopo 158 km; una frazione omaggio alla mitica impresa di Fausto Coppi del 1949, ma su di un tracciato decisamente diverso rispetto a 70 anni fa. L’unico GPM di giornata, preceduto da un primo passaggio sul Muro di via ...

Giro d’Italia – Si comincia a fare sul serio : percorso - altimetria e favoriti della Cuneo-Pinerolo : Oggi il primo Gpm di prima categoria del Giro d’Italia 2019: si comincia a fare sul serio con la tappa da Cuneo a Pinerolo Dopo le tappe dedicate ai velocisti, al Giro d’Italia si comincia a fare sul serio: i corridori oggi affronteranno 158 km da Cuneo a Pinerolo, per una prima tappa tosta che potrebbe fare selezione in classifica. Una frazione mossa e dura durante la quale i ciclisti dovranno scalare il Montoso, primo Gpm di ...

Giro d’Italia 2019 - dodicesima tappa Cuneo-Pinerolo : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Oggi (giovedì 23 maggio) si correrà la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019, 158 km da Cuneo a Pinerolo. Questa frazione è la riproposizione della mitica tappa del 1949, in cui Fausto Coppi con un’eccezionale fuga solitaria diede quasi 12’ di distacco al grande rivale Gino Bartali. Il percorso odierno è completamente diverso, ma comunque impegnativo nel finale. A 40 km dal traguardo inizierà infatti la salita inedita del Montoso, il ...

LIVE Giro d’Italia 2019 - Dodicesima tappa Cuneo-Pinerolo in DIRETTA : orario - canale tv - streaming e programma : La Dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019 vedrà i corridori affrontare 158 km da Cuneo a Pinerolo. Quella odierna è una riproposizione della storica frazione del 1949, in cui Fausto Coppi con una fuga solitaria di 190 km si prese la maglia rosa rifilando quasi 12’ al grande rivale Gino Bartali. Oggi i corridori non affronteranno il durissimo percorso di quella mitica giornata, ma sarà comunque una frazione molto interessante. La prima ...

Giro d’Italia 2019 - dodicesima tappa Cuneo-Pinerolo : orario di partenza e di arrivo. I Comuni e le Province che verranno attraversati : Oggi giovedì 23 maggio si corre la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019, 158 km da Cuneo-Pinerolo: si incomincia finalmente a fare sul serio al Giro d’Italia dopo undici tappe di quasi nulla, escluse le due cronometro di Bologna e San Marino. Il gruppo si muoverà in Piemonte attraversando le Province di Cuneo e Torino: dopo 117 km molto mossi, verrà affrontato il Montoso cioè il primo GPM di prima categoria di questo Giro ...

Giro d’Italia 2019 - dodicesima tappa Cuneo-Pinerolo : percorso - favoriti e altimetria. Montoso e strappo finale : sfida tra i favoriti : Dopo tantissima pianura si inizia finalmente a far sul serio al Giro d’Italia 2019. Un primo antipasto di ciò che aspetterà i corridori in questo week-end: siamo alla dodicesima tappa, la Cuneo-Pinerolo, di 158 chilometri. Non è la frazione che ci si aspettava alla vigilia della presentazione della Corsa Rosa: l’obiettivo è onorare l’anniversario dell’impresa clamorosa di Fausto Coppi compiuta ben 70 anni fa, ma ...

Giro d'Italia - orari tv 12^ tappa Cuneo-Pinerolo : frazione che onora il mito di Coppi : Dopo due giorni di pianura nel percorso del Giro d’Italia sono pronte a fare il loro ingresso le salite e le tappe alpine, come sempre decisive per le ambizioni dei contendenti alla maglia rosa. A cominciare da oggi con la dodicesima tappa da Cuneo a Pinerolo che include il primo Gpm di prima categoria dell’edizione in corso, la novità Montoso. La Cuneo-Pinerolo è una tappa leggendaria nella storia del Giro, resa tale nel 1949 dall’impresa di ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di domani Cuneo-Pinerolo : orario d’inizio - altimetria e programmazione tv giornaliera : Dopo due tappe completamente piatte, domani entreremo nel vivo della seconda settimana del Giro d’Italia 2019. La dodicesima tappa di giovedì 23 maggio prenderà il via da Cuneo e si concluderà a Pinerolo dopo 158 km; una frazione omaggio alla mitica impresa di Fausto Coppi che nel 1949 vinse nella cittadina torinese dopo 192 km di fuga, ma su di un tracciato decisamente diverso. Difatti ci si aspettava di più dal percorso di questa tappa mossa ...

Giro d'Italia - tappa 12 Cuneo-Pinerolo : percorso con muro in Via Principi di Acaja : Nella giornata di giovedì 23 maggio 2019 si affronterà la 12ª tappa al Giro d’Italia. La frazione in programma sarà la Cuneo-Pinerolo di 158 Km, che renderà omaggio a Fausto Coppi. Gli organizzatori hanno voluto celebrare il 70° anniversario dell’impresa eroica del “Campionissimo”. Nel 1949 rifilò 12 minuti a Gino Bartali, affrontando in solitaria ben 5 montagne. Quella di quest’anno sarà ben diversa, ma non mancheranno le difficoltà dal punto ...