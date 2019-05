GF | Gennaro sbotta con Francesca | la reazione al tradimento sarebbe esagerata

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Lo scorso lunedì, durante la settima puntata del Grande Fratello 16,De Andrè ha scoperto di essere stata tradita dal suo fidanzato Giorgio Tambellini e di essere stata lasciata tramite un post pubblicato su Instagram. Per tutta la direttaè stato sempre presente nei confronti di, in modo da farla sfogare. Nelle ultime ore però il modello partenopeo sembra che sia stancato di questa situazione., dopo aver scoperto il, ha avuto unadiversa dal solito. Per gran parte della diretta ha versato lacrime amare per quello che ormai sembra essere il suo ex fidanzato. Durante la settima puntata, Daniele Interrante e Fabrizia De Andrè hanno invitato la gieffina ad avvicinarsi al suo coinquilino poiché lo reputano un ragazzo bravo e sincero. In questi ultimi giorni però sembra che il rapporto tra i due gieffini abbia subito una battuta ...

