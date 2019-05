Berlusconi | “Vi racconto la storia di quella che è stata solo con quattro uomini…” E la

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) Silvioha fatto tappa a Torino per la campagna elettorale in vista di Regionali (il candidato per il centrodestra è Alberto Cirio) ed Europee. Ma il fondatore di Forza Italia, come al solito, si è lasciato andare a battute e barzellette che prendono di mira le donne. “Togliti gli occhiali” ha detto a una fan con cui stava facendo un selfie, per poi aggiungere: “Stavi meglio senza”. In conferenza stampa ha raccontato una sorta di-barzelletta che ha visto coinvolto il coordinatore locale di Forza Italia e una ragazza con cui era a cena. L'articolo: “Viladiche èconuomini…”. E la sala esplode in una risata proviene da Il Fatto Quotidiano.

