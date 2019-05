“Ballando con le stelle” | la maratona della semifinale

Nunzia De Girolamo - da “Ballando con le Stelle” a “Linea Verde” : l’ex deputata di Forza Italia alla conduzione. Ma intanto lite furiosa con Todaro : “L’avvocato no, il politico no, la ballerina evidentemente no. Cosa farai dopo?”, chiese una volta Selvaggia Lucarelli a Nunzia De Girolamo commentando una delle sue esibizioni a Ballando con le Stelle. Ora abbiamo la risposta: la conduttrice di “Linea Verde“. A lanciare l’indiscrezione era stata Repubblica ma la notizia è stata confermata tanto da suscitare lo sdegno del Movimento 5 Stelle. Così, dopo esser stata ...

Suor Cristina a Vieni da me : “Ballando con le stelle? Ho già vinto!” : Vieni da me, Suor Cristina: “E’ come se avessi già vinto a Ballando con le stelle” E’ stata raggiunta dalla signora Rossella di Vieni da me dietro le quinte di Ballando con le stelle 2019 Suor Cristina, dopo la puntata di sabato scorso. La religiosa, com’è ormai noto, è senza dubbio la concorrente più ‘chiacchierata’ di questa edizione di Ballando, tant’è che si parla di lei in tutti i programmi di ...

Dalle stelle alle stalle - a “Ballando” Razzi si dimena sulle note di “Heidi” vestito da contadino (e munge una vacca) : Sabato sera è andata in onda su Rai1 una nuova puntata di Ballando con le stelle. Uno strepitoso Antonio Razzi, in coppia con Ornella Boccafoschi, non si è tirato indietro e ha vestito i panni del contadino elvetico ballando sulle note di Heidi L'articolo Dalle stelle alle stalle, a “Ballando” Razzi si dimena sulle note di “Heidi” vestito da contadino (e munge una vacca) proviene da Il Fatto Quotidiano.